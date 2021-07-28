混血美女何詩蓓奪香港泳隊奧運史上首獎　揮別世游賽0.2秒遺憾奪銀

▲香港游泳選手何詩蓓。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港「女飛魚」何詩蓓今（28）日在東奧女子200公尺自由式決賽中勇奪銀牌，1分53秒92的成績也打破亞洲紀錄，同時拿下香港在奧運游泳項目史上首面獎牌，成為繼2004年雅典奧運後，香港選手拿下的第2面奧運銀牌。

▲何詩蓓拿下香港奧運史上游泳項目首面獎牌。（圖／路透）

何詩蓓是愛爾蘭及香港混血，擁有一張五官深邃的臉龐及模特兒般的身材。何詩蓓在香港土生土長，不僅有著一口流利的廣東話，中文成績也非常優秀。除了在游泳及學業上的優異表現，何詩蓓何詩蓓4歲開始練琴，擁有八級鋼琴（優異級）認證，此外，她在進行比賽時，還喜歡塗上心儀的指甲油，成為放鬆減壓的來源。

何詩蓓11歲時於北京奧運現場觀看美國游泳名將「飛魚」菲爾普斯橫掃8金，令她感到相當震撼，也加深她投入游泳的信念。中學時期的何詩蓓在課業及訓練上曾出現短暫失衡，不過，她在學業結束後會更加投入訓練，以補回失去的狀態，也造就她成為2016年里約奧運香港首位達到游泳A標的選手。

里約奧運時，18歲的何詩蓓雖然打破香港游泳紀錄挺進準決賽，不過，在全球好手同場較勁的震撼教育下，何詩蓓最終只拿到第13名。隨後，何詩蓓2017年一度因左腳踝的不知名疼痛而對堅持或放棄感到困惑，導致2018年亞運只能宣布退賽養傷。

經過一段時間的狀態調整，何詩蓓在2019年回到賽場便繳出好成績，她在世游賽200公尺自由式項目中，以0.2秒的差距屈居第四，奠定了她晉升世界級的地位。

本屆東京奧運賽場上，何詩蓓以1分53秒92的成績打破亞洲女子200公尺自由式紀錄，同時替香港拿下游泳項目的首面獎牌，完成甜蜜復仇，也使得香港泳隊在奧運游泳項目中，從「志在參加」進化到「穿金戴銀」。