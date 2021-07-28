打莫德納注意！疫苗平台開放「第二劑」登記

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（27）日重啟疫苗登記預約平台，指揮官陳時中今日宣布，第一劑接種莫德納的民眾，同步可以開始上系統登記第二劑疫苗，也重申目前沒有開放混打。

指揮中心說明，此次開放意願登記，除昨日新增高端疫苗供20歲(含)以上民眾選擇外，亦增加開放第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者，進行第二劑Moderna COVID-19疫苗意願登記。第一到三類對象及孕婦第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者須間隔28天、其他類第一劑接種Moderna COVID-19疫苗者須間隔10-12週，才符合第二劑預約接種資格。

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指揮中心表示，目前尚未開放民眾混打疫苗，針對第一劑接種AstraZeneca（AZ）疫苗且已間隔10～12週者，可至平台進行第二劑AZ疫苗之意願登記。

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」( https://1922.gov.tw/）開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。