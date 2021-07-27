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幫空殼建商董座出點子超貸1億元　元大銀放款經理自首卻反悔了

▲外幣，鈔票，現金，錢，紙鈔。（圖／pakutaso）

▲銀行放款經理建議建商朋友超貸1億元，事後自首犯罪被搜出證據又否認犯行。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

松助開發建設公司前後任董事長江受宏、許定宇和總經理王盛禾，號稱和日本松下集團合作，要在台北市蓋「松下國賓」小豪宅，但實際上松助公司已經沒錢了，江受宏在元大銀行擔任放款經理的朋友嵇相君建議下，以不實的合建契約，詐貸1億250萬元，台北地檢署27日將4人依違反《銀行法》詐欺等罪起訴。

本土建商松助開發在2015、2016年間，打著日商松下營造的招牌，在台北市中山北精華地段推出「松下國賓」，宣稱全屋裝潢、家店都是日系產品，推出不到1年就順利完銷，但2年後，松助開發卻傳出跳票、破產等財務危機，最後遭主管機關命令解散。

此時，在元大銀行擔任放款部門經理的嵇相君，突然向檢調單位自首，承認他當年聽說好朋友、松助開發董事長江受宏在煩惱公司急需資金調度，因此建議可以趁著「松下國賓」案，需貸款支付地主履約保證金的機會，墊高保證金數字，獲得更高放款。

檢調獲得情資後，展開搜索約談，果然發現，松助開發原本只需要支付10位地主共約2500萬元履約保證金，卻在2014、2015年間，製作假的合建契約，把保證金一口氣拉高到1億250萬元，經元大銀行審核放款後，多出來的款項都被松助開發挪作他用。

沒想到在證據確鑿後，原本自首犯罪的嵇相君突然改口否認犯行，但台北地檢署仍根據掌握到的證據，依違反《銀行法》詐欺、背信等罪起訴嵇相君和松助開發當時董事長江受宏、前董事長許定宇、總經理王盛禾等4人。

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