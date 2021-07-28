方莞靈有望遞補銅牌？金牌爆禁藥風波　網查證打臉：東拼西湊新聞

▲奧運女子舉重49公斤級中國金牌選手侯志慧，遭印媒爆被要求留在日本進行藥檢。（翻攝自中新網）

圖文／鏡週刊

東京奧運女子舉重49公斤級中國金牌選手侯志慧，外媒爆她被要求留在日本進行藥檢，若被驗出禁藥陽性，那摘銀的印度選手將變成金牌，而位於殿軍的我國選手方莞靈有望遞補銅牌，但結果尚未出爐。不過，就有謹慎的鄉民自行查證，發現此事是首個傳出該訊息的媒體東拼西湊出來的新聞。

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據印度媒體《THE FEDERAL》以「中國選手侯志慧若未通過藥檢，將改由印度選手MIRABAI奪金」為題的報導，文中引述消息人士指稱，侯志慧被要求留在東京接受藥檢，若侯未通過將會被剝奪金牌，可能會改由MIRABAI成為冠軍，不過結果尚未出爐。

▲奧運女子舉重49公斤級選手成績。（翻攝自奧運官網）

一位鄉民於PTT奧運版以「關於剛剛方宛靈（應為方莞靈）有望遞補銅牌的消息」為題，聲稱看見該新聞後自行求證，並找到全部印度媒體共同引用最早的消息來源《ANI News》，發現內文並未提及二次採檢一事，而《THE FEDERAL》稱，「侯志慧的案例涉及到不利反應發現，這是一個會決定在第一個檢體中是否具有不良反應的過程。」

▲網友指出，該報導中引述世界反禁藥組織的概論，其實與侯志慧無關。（翻攝自THE FEDERAL新聞）

鄉民指出，《THE FEDERAL》引述世界反禁藥組織（WADA）的概論，「這段可以完全省略，因為跟侯選手一點關係都沒有」，此外他還查到一篇2016年里約奧運的新聞中，「就看到一模一樣的字句，只是這家印媒拿來東拼西湊製造一篇完美影射的新聞。」

該位鄉民的仔細求證讓其他人直呼大推，並直指「如果沒仔細看內文的話很容易被誤導」、「不就是賽後藥檢嗎？寫的像用藥一樣」、「藥檢不是很正常嗎？不用太興奮」、「還沒證實真的不要太滿」、「賽後藥檢蠻正常的啊，印媒太快開始自慰」。

▲我國選手方莞靈在舉重49公斤級拿下第四名成績。（翻攝自方莞靈臉書）

女子舉重49公斤級賽事中，侯志慧抓舉94公斤、挺舉116公斤，總計210公斤奪下金牌並創下奧運紀錄，而總和202公斤摘銀的印度選手則是抓舉87公斤、挺舉115公斤，印尼選手194公斤得銅，而我國選手方莞靈則181公斤名列第4名。



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