又有立委口誤了！感謝莊智淵「辛苦您了，羽球教父」網全炸鍋

▲桌球教父莊智淵被叫成「羽球教父」。（圖／（左）路透、（右）PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運如火如荼，多位台將都有亮眼表現，讓不少人忍不住發文慶賀，沒想到卻發生多起烏龍，包括立委陳柏惟將桌球混雙銅牌鄭怡靜打成蘇怡靜，立委吳思瑤將郭婞淳誤植為陳玟卉。結果又有人發現，立委馬文君要留言為桌球教父莊智淵打氣時，竟然喊出「辛苦您了，羽球教父」，讓網友秒炸鍋。

台灣「桌球教父」莊智淵對戰年紀小10歲的埃及選手阿薩爾（Omar Assar），可惜最終以3比4落敗，事後許多人湧進莊智淵的粉絲專頁為他打氣，感謝莊智淵一直以來在桌球路上如此努力。就有網友發現，立委馬文君來留言「謝謝您扛起了中華桌球在世界桌壇的地位，台灣以您為榮！」

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一句話看起來簡單，語氣也相當尊崇，沒想到下一句卻接「辛苦您了，羽球教父。」讓網友秒炸鍋，「殺小羽球？」「羽球？跑錯棚了嗎？」「這誇張了吧，羽球？」

▲有立委又口誤，讓網友傻眼。（圖／翻攝自PTT）

有人就忍不住截圖，上傳至Dcard、PTT，「繼鄭怡靜被叫錯名，郭婞淳被誤認錯成陳玟卉，又再力添新作！莊智淵變羽球教父了！」話題馬上引發討論，網友紛紛傻眼，「我一日球迷都知道要先查證」、「第一次聽到還可以二轉」、「桌壇的地位，羽球的教父XDDDDD」、「上一行還打桌球，接個羽球教父也是天才XD！」

還有人不禁起鬨，「誰說桌上就不能打羽球」、「搞不好人家也會打羽球啊」、「莊：沒想到我也有打羽球你也知道（誤」、「都有球拍，網子，沒錯呀」、「都是拿拍子，別太計較」、「都是把球打回去的，都有網子」、「我等著看戴資穎哪天變打棒球的XD！」

我國「舉重女神」郭婞淳27日奪下東奧女子59公斤量級金牌，但民進黨立委吳思瑤發文恭賀時卻將郭婞淳名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭批評「蹭熱度還不做功課」。對此，吳思瑤表示，是小編樂昏頭圖卡錯置，「團隊已經為圖卡錯置，撞了一下午的牆！」