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就是想打BNT！他揭真實面「可能是一場空」　網秒懂：只會等到高端

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（27）日重新開放疫苗平台，並且新增接種高端疫苗的選項供20歲以上民眾選擇。消息曝光後，就有網友表示，「怎沒BNT選項？」而稍早又有網友發文，納悶如果堅持等BNT疫苗，會不會最終只是一場空？以現況來說，把AZ也勾起來應該是相對好的選擇了。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「堅持等十月到的BNT會不會落得一場空」為題發文，提到國內目前疫苗最多的廠牌就是AZ，雖然疫苗平台也開放民眾登記莫德納和高端，但數量就是很有限，以莫德納來說，還沒打到第一劑的人，在未來幾個月應該也不用想了。

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至於BNT疫苗，雖然外傳最快9月能抵台、10月能開始施打，但原PO直言，BNT首批到貨量應該很有限，如果民眾堅持等BNT，會不會最後只是一場空？因此他就推論，AZ或許不是最佳解，但以現況來說，或許已經是相對好的選擇了。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT全文。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「等到最後只有高端打」、「等到高端」、「只會等到高端」、「AZ訂購量想打第二劑一定有，現在是莫德納不夠」、「AZ沒混到BNT也沒差啦！至少有防到重症就夠了」、「真的是這樣，目前保守就是第一劑AZ」、「交付日期只是預定，所有疫苗合約都一樣」。

本站曾報導《就是不打AZ！他一算「莫德納存量」傻住　網秒懂：排隊搶國產》，姑且不論現在還沒抵台的BNT，就連莫德納的現貨數量也明顯無法滿足國人需求。

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