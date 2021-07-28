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餐廳開放內用網吵翻！專家籲「5大關鍵」不可少　各國作法曝光

▲義享時尚廣場美食街內用開放首日。（圖／記者吳世龍攝）

▲想要安心內用，陳秀熙提出有5個關鍵。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者許若茵／台北報導

台灣如期在7/27順利降至二級警戒，餐飲業也能依循指引開放內用，但雙北仍宣布不跟進。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有50%的民眾不支持開放內用、開放後也不會內用，對於該決策是否會引爆新一波感染？台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙指出，若想安心開放內用，有「5件事」絕對不能少。

陳秀熙率團隊今（28）早直播談「新冠肺炎防疫科學」，分析各國防疫措施。台北醫學大學口腔醫學院副院長陳立昇分享，美國重新開放餐廳內用有五大策略，分別是制定員工輪班制度、保持空氣流通、維持社交距離與使用隔板、提供戶外用餐區，並提供洗手區域或酒精維持手部清潔；加拿大則是在疫苗施打率提高下，分階段鬆綁規定，提高每桌用餐人數、維持2公尺社交距離甚至是開放自助餐餐廳。

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不過陳立昇也說，各國狀況不同，台灣仍要考量社區中是否有變種病毒的潛在風險，實施社交距離、提高疫苗施打率，維持NPI（非藥物介入措施），隨時做出滾動式修正，才能做到安心場域，開放餐廳內用。

陳秀熙提醒，餐廳最大的弱點是用餐時無法戴口罩，所以「隔板是絕對需要的」，可用隔板阻止飛沫傳染，且未用餐時全程佩戴口罩、用餐時不要交談 ，並維持實聯制與保持社交距離才能安心。

除了用餐，在其他民生活動方面，學者范僑芯提到，澳洲部分地區電影院採有限制的開放，進場人數限制為座位數的一半，並要求民眾保持社交距離與全程佩戴口罩；紐西蘭因目前疫情控制良好，僅進行實聯制，沒有人數限制；加拿大則較為嚴格，為了防堵變種病毒造成群聚，依照室內外與是否有固定座位訂定不同的人數限制。

▲▼微解封 影城 電影院 清潔消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲目前台灣仍要求民眾觀影時須全程佩戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

在運動賽事上，學者范僑芸指出，美國30日將開放球迷進場，且因疫苗施打率高，部分球團並不強制要求民眾佩戴口罩與出示陰性證明；加拿大也因疫苗施打率攀升，提高入場人數；紐西蘭則因疫情平穩，運動賽事管制寬鬆，同樣實施實聯制並不限制入場人數。

此外，學者古玫生談及各國對於舉行婚禮儀式的措施，新加坡除康復者或是已完整打完兩劑疫苗者，活動前24小時與會者都要進行快篩或PCR檢測，並限制出席人數；紐澳規定民眾須全程佩戴口罩；加拿大則因疫苗接種率提升，僅要求民眾維持2公尺的社交距離。

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