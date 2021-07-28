林耕仁民調勝出！新竹市國民黨團推薦角逐市長　建請黨中央提名

▲新竹市議會國民黨團市長民調今日出爐，現任議員林耕仁勝出。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新冠疫情警戒降級，各行各業逐步調整正常生活軌道，新竹市議會國民黨團在這段期間也凝聚共識，在今天宣布正式推薦林耕仁代表國民黨團角逐2022的新竹市長。依據民調結果，新竹市議會國民黨團將建請中央依法完成提名程序。

▲林耕仁表示，有信心團結藍營士氣，打贏這場選戰，為市民謀取最大福利。

新竹市議會議長兼黨部主委許修睿指出，黨團會依照程序建請黨中央同意，黨團所有成員也會盡全力輔選林耕仁，誓言拿回2022新竹市的執政權。許修睿採納議員們的建議，經內部徵詢有意願參選市長的議員李國璋、林耕仁、陳啓源三位，經過協商共識，7/25(日)~7/27(二)委託四家民調公司，進行電話民調，結果在今天出爐，將由勝出的林耕仁代表國民黨參選2022年的新竹市長，新竹市議會國民黨團將建請中央依法完成提名程序。

民調勝出的林耕仁表示，感謝另二位參選同志的指導，未來還有很多需要借重他們的部分，事關全新竹市未來的發展，他有信心團結藍營士氣，打贏這場選戰，為市民謀取最大福利。另兩位候選人李國璋與陳啓源也展現應有的風度，並表示會盡全力輔選民調勝出的林耕仁，角逐新竹市長。

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