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國民黨爆政府要送9友邦高端疫苗　陳時中：不會影響國內施打

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

記者賴文萱／台北報導

國民黨主席江啟臣今（27日）披露一份7月20日的「外交部電報」，內文指外交部發文給9個駐友邦大使館，表達我國捐贈高端疫苗給友邦的意願。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也做出回應。

陳時中表示，在我國的疫苗政策，當然是先滿足國內需要，這政策是不會變的，而外交單位根據我們友邦、國際情勢等，也需要預做準備，但這不會影響我們國內施打情況。

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陳時中強調，這是很清楚，政策裡面，目前以提升國內疫苗施打率為首要目標。

▲▼國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗。（圖／國民黨提供）

▲國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗。（點圖可放大／國民黨提供）

該電報內文寫到：「查我國衛福部食藥署頃於7月19日，核准我國高端疫苗公司生產支疫苗專案製造。適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。我政府刻研議授證該疫苗予各友邦協助。」、「請即洽詢駐在國政策有無接受上述疫苗，並安排國民接種意願；倘有意願，請併洽明核准使用高端疫苗在當地施打之條件，我政府並願居中協處提供資訊；倘無受贈意願，亦請明告，以利續處。」

江啟臣質疑，食藥署7月19日讓高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，國產疫苗疑雲重重，且有眾多爭議，7月20日就馬上要透過外交部這個「外送平台」贈送高端疫苗給邦交國，還是用人民的納稅錢，外交部急什麼？這是外交部自作主張，還是政府高層授意。

江啟臣質問，請問外交部，是不是確實有這份公文，若公文屬實，那這是外交部自己的主張，還是高層要求？當國人目前對高端疫苗缺發信心，蔡政府卻馬上要用來援助邦交國，這是在當高端疫苗的國際行銷嗎？外交部怎麼會變成這樣？

江啟臣更酸稱，始終搞不懂的是，高端疫苗發生這麼多事情，國人不敢打，卻要買來送給邦交國打，民進黨不管怎麼樣就是要打高端，這不禁讓人懷疑，民進黨到底跟高端的利益糾結有多深，難道是怕到時沒有國人敢打，採購的1000萬劑國產疫苗打不完，所以現在先找出路來倒貨嗎？請外交部務必說清楚。

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