外交部高端疫苗援外阻中國勒索　國民黨：怎不早幫買國際認證疫苗

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓、徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣27日踢爆，外交部在高端疫苗通過EUA隔天，發文給9個友邦大使館，表達我方願捐贈高端疫苗。外交部證實，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，我方曾表示在有前提下願研議提供國產疫苗協助友邦。不過，國民黨副秘書長黃奎博仍質疑，為何我國不是幫忙購買有國際認證的疫苗，而是執著於等到高端通過EUA後，才硬要送還沒有國際認證及有效保護力證明的台製疫苗？

江啟臣指出，辦公室接獲一份7月20日外交部發給9個大使館的電報，主旨為「授證我國產疫苗意願事」；內文中，表達我方研議授證高端疫苗給友邦，若友邦有意願，可併洽明核准使用高端疫苗在當地施打的條件，若無受贈意願，則請明告。

外交部回應，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，我方曾表示一旦我國國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性，並強調是徵詢友邦意願及符合當地法規的狀況下，才可能推動國產疫苗援外，並無協助特定廠商兜售疫苗的情事，且不可能挪用國內採購疫苗的經費。

江啟臣質疑，國產疫苗疑雲重重，且有眾多爭議，食藥署19日讓高端疫苗通過EUA後，20日就馬上要透過外交部這個「外送平台」贈送高端疫苗給邦交國，還是用人民的納稅錢，外交部急什麼？這是外交部自作主張，還是政府高層授意？

▲國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗。（圖／國民黨提供）

國民黨副秘書長黃奎博質疑，如果要預防友邦受北京當局疫苗外交影響，為什麼不早訓令外館去問邦交國，要不要我國幫忙購買有國際認證的疫苗，而是執著於等到高端通過EUA後，才硬要送還沒有國際認證及有效保護力證明的台製疫苗？

此外，高端是私人公司，而且確實受到許多效力、產量與品質的質疑，我國駐外人員要如何向邦交國說明政府想捐贈這支疫苗，基本上沒什麼風險、機會滿滿？

黃奎博接著建議蔡英文國安團隊，國內的疫苗仍嚴重不足，應該優先解決；疫苗援外是彰顯中華民國軟實力的方式，但不宜揠「苗」助長，應要符合充足、安全、有效、友邦需要、避免圖利等原則。

國民黨國際事務部副主任方天賜則指出，以印度為例，印度援外的疫苗幾乎都是由印度血清研究所製造的AZ疫苗，莫迪政府購入該機構生產的疫苗後，再捐給其他國家。

方天賜表示，我國如果早點採「類印度模式」，台灣在行有餘力的情況下，以援外款項幫助有需要的邦交國購買若干AZ、嬌生、輝瑞等疫苗，才能更及時地預防中共用新冠疫苗引誘我邦交國易幟，且這些疫苗都比傳出的高端疫苗價格便宜許多，政府還可幫納稅人省下許多經費。