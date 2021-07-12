合歡山13日起微解封！假日交通調節性管制「東行管西行不管」

▲合歡山區13日起配合微解封，預估將湧現車潮與人潮，假日實施交通調節性管制。（圖／太管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心7月8日宣布維持疫情三級警戒部分微解封，太魯閣國家公園管理處考量遊客需求，依據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，開放部分遊憩景點及步道，將視疫情及人流狀況滾動檢討各項管制措施。

太管處表示，7月13日微解封後，預估合歡山區將湧現車潮與人潮，因合歡山地區停車空間有限加上多數路段蜿蜒坡陡路幅狹窄，且遊憩及登山活動遊客車輛眾多，極易造成合歡山地區道路壅塞回堵情況，為因應與維護合歡山地區交通安全與流暢，及疫情三級警戒部分微解封，各處停車場停車數減為原數量之40%之防疫等規定，7月13日起於假日期間將加強遊客宣導至合歡山遊憩、停車場空位資訊，每逢週六、日假日期間，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿時，於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行（東行管制，西行不管制），採每10分鐘放行20部車措施。

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太管處並提醒遊客台14甲線29~34k昆陽~克難關（昆陽、合歡山主峰登山口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關）路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。請上山遊客隨時注意公路可變資訊看板（CMS）所提供訊息，或隨時收聽警察廣播電台發布合歡山區交通人流訊息掌握路況，即時做行程之調整。

目前全台疫情仍屬三級警戒，太魯閣國家公園部分景點依中央指引局部微解封管制，民眾務必遵守各項防疫規範，太管處將聯合園區內警政、林務、公路等相關單位加強交通疏導，並利用官網、臉書及公路資訊看板，及委請警察廣播電台發布合歡山區交通人流訊息，方便遊客即時取得資訊分流人、車潮，持續落實防疫相關措施，共同為防疫把關。

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