指考首日考物理化學生物！入場必帶識別證、有效證件、量體溫

▲大學指考28日至30日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學指考今（28日）登場，首日考物理、化學、生物，各科考試時間均為 80 分鐘。大考中心指出，出，指考將以高規格防疫進行，投入比以前多的試務人員，更是以保護考生與試務人員健康為重，盡可能提供考生安心應試的考場，以及必要的協助。為避免人群聚集，三天考試期間，未開放集報單位設置考生服務隊與陪考。

大考中心說明，除維持分區考場進出動線、全面戴口罩、進考分區量溫作業、不開放家長、親友陪考、試場通風規定、考分區消毒作業，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康 管理之隔離試場外，今年每間試場考生數也將降至20人以確保考生間距達1.5公尺以上、試務人員施打疫苗、分區每日試畢清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數、調降隔離試場人數至 5 人、不開放集報單位設考生服務隊、提供代訂考生午餐服務等。

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考試必備？

◆入場識別證

◆應試有效證件正本（國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證）

◆戴口罩（考生如因身心或特殊狀況致無法戴口罩，未及於報名期間申請免戴口罩應試者， 請依大考中心公告突發傷病申請方式，檢具診斷證明書向中心或考區申請，經審查核可者將移至免帶口罩試場應試）。

◆配合體溫量測（各考(分)區於上午7:30開始量溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集）。

考試不可帶？

有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）

考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座；提醒考生，放置於臨時置物區之行動電話也必須完全關機，避免違反試場規則。

▲大學指考登場，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

考生休息、用餐規定？

在考試節間休息與中午用餐時間，考生均可於試場內休息或溫書，惟須於各節考試開始前依監試人員指示暫時離場，以利試題及答案卷、卡發放等相關試務準備。

考生於試場外走廊走動或等待時，請避免群聚聊天，並戴好口罩。疫情期間，為避免脫下口罩增加風險，請考生盡量吃過早餐後再進入考(分)區，並避免於節間休息時間吃東西，但若因個人身心狀況等因素必須進食，就必須使用隔板， 請考生向考(分)區試務人員領取。

中午用餐時間所需的隔板會由試務人員攜入試場統一發放。若考生中午用餐選擇由大考中心代訂便當，將於上午第二節考試結束後，由試務人員送至各試場，事先有登記訂購便當之考生請依所訂之便當類別領取，並以在原試場原座 位使用隔板用餐為原則。

指考三天，天氣如何？

依據中央氣象局預報，指考三天白天氣溫普遍較高，建議考生最好於各節次休息時間適度補充水分，若因治療需要，迫切需要在考試中飲水或服用藥物時，須持相關證明文件向大考中心提出申請或於考試開始前向試務辦公室申請，且須配合監試人員檢查、保管，並在監試人員協助下飲用或服用。

另依氣象預報，考試三天受西南風影響，中南部地區可能有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其中，28日中南部有局部大雨或豪雨發生的機率，建議考生準備雨具備用，並掌握前往考(分)區的交通時間。



