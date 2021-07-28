指考物理「近5年最困難」！高中師都要反覆閱讀：均標估少5分以上

▲試考生表示，物理考科取材多元。（圖／記者黃克翔攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考今（28日）首日首科物理結束，地震、核電等議題入題，大考中心分析，試題特色引用生活題材、生活情境與科學原理。試考生認為，作答過程能了解日常生活背後運作原理。高中教師評論整體試卷難易度「中等」，但台北市物理老師們則說這是近5年最難的，連自己都要反覆閱讀，估均標會少5分以上。

大考中心指出，單題第14題「地震預警與波的傳遞」、單選題第20題「悠遊卡的無線射頻技術與電磁感應」是生活情境結合科學原理，試題特色還有實驗情境，重視實驗操作，如「音叉與氣柱的共鳴，實驗圖表判讀（單選題第8題）等，更重視「科學素養」，測驗圖表判讀與閱讀理解，如單選題第12題的LED光源與光電效應，以圖表分析與實驗結果預測。

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▲熱氣球、悠遊卡議題入題。（圖／大考中心提供）



闈內教師評論物理科試卷難易度「中等」，傳統試題比例較高，但一題一概念，且能檢核學生的物理觀念是否融會貫通、是否具備基礎數學演算能力、閱讀理解能力、實驗探究及問題解決能力，這些能力將是本卷重要鑑別要素，題型由傳統題型、生活情境、科學閱讀組成，其中約半數為傳統題型。半數以上的單選題均為一題一觀念，學生能掌握「課內知識」就能解題，出題老師偏重基本觀念是否能融會貫通，與一定程度以上的計算能力。

試考生表示，物理考科取材多元，並與生活實例相結合，如第18題的台東熱氣球嘉年華、第20題的悠遊卡以非選第二题的調速器考題，讓考生們在作答過程中，也同時能進一步了解日常生活背後的運作原理。

▲大考中心指出，地震預警與波的傳遞結合生活與科學原理。（圖／大考中心提供）



不過，台北市高中物理科教師群認為，今年物理試題難度偏高，大理高中老師林春煌直說，題目是近5年來最困難的，相對基本題少，可能會有些學生因為分數不容易拿到而有挫折感，且很多題目需要反覆閱讀，連物理科老師群都要一直思考，因此學生可能要花上很多心力，甚至會有放棄可能，此次難度均標估計會比去年少5分以上，頂標則可能會差更多。

物理老師群進一步說，計算時間長，符合課程標準，情境多且需要閱讀，題型計算層級較往年提升，整體試卷難度偏高，選擇題與計算題都有相當水準，只是學生會辛苦一點，物理指考試乃是測驗高中生的物理能力，各單元的配分分佈尚稱均勻，每一單元的核心概念大抵都融入試題中。本次的基本題型較少，每題均極具思考性，無法套用公式就輕易得分，能鑑別考生圖形判斷與計算能力。此次題型雖普遍具思考性，但解題觀念大致來自課本內容，未悖離課程標準，學生要能理解物理概念並融會貫通，確實理解題意，方能取得高分。