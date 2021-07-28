指考物理史上最多計算！補教師：數字醜不好算「考生會哭哭」





▲大學指考今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（28日）首日第一節考物理，物理補教師李宏泰指出，今年計算題是有史以來最多的一年，素養題型也變多，其中單選題18、19、20題計算起來較有困難，題型也頗有鑑別度。

李宏泰說明，今年物理考題字數仍然很多，今年達4000字，題型中等偏易，比去年難，但比108年略簡單，其中今年的觀念題較往年少兩題，多達15題都是計算題，另外，有2題是實驗題，多選題4題都要計算，其中1題實驗題，非選題1題實驗題金屬比熱，1題是計算題圓周運動。

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李宏泰舉例說明，第14題考地震波，這一題比較麻煩，要去判斷P波跟S波，單選18題是素養題，考台東熱氣球氣體概念，但因題目字數長，考生運算單位容易帶錯；19題考核輻射殘留符合新聞時事題，但計算也比較麻煩，「算起來要擾來繞去，且數字很醜」，考生無法直接用猜的，容易猜錯；以及20題考悠遊卡電磁感應原理，題幹文字比較多，考生要細心。

對於今年的考題，李宏泰認為，程度好的同學，可能剛好寫完，或是至多複算1-2題；程度中等的同學，計算時間不夠，可能會有1-3題寫不完。但他也坦言，「今年數字真的不好算，學生可能會哭哭」。李宏泰預估，今年頂標將較去降低5分，估今年頂標為73、 均標42。