26歲女產「9胞胎」現況曝！日用百片尿布　2個多月花近4000萬

▲9胞胎每2小時需餵一次奶。（圖／翻攝自推特）



實習記者周依儒／綜合報導

摩洛哥26歲產婦哈莉瑪（Halima Cisse），今年5月產下驚人的9胞胎，包括5個女生、4個男生，創下世界紀錄。近日哈莉瑪在接受外媒專訪時表示，小孩雖然都很好，但他們每天至少會用到100片尿布和約6公升的奶，過去2個多月來已開銷超過100萬英鎊（約新台幣3867萬）。

綜合外媒報導，哈莉瑪在今年5月5日於摩洛哥卡薩布蘭卡（Casablanca）的「Ain Borja診所」產下九胞胎，打破了先前一名產婦在2009年創下的八胞胎世界紀錄。據了解，這九名嬰兒在出生時體重皆在500克到1公斤之間，因此也留在醫院的重症監護室保溫箱中，由一組醫生和護士全天候專門照顧。

▲九胞胎現在都在保溫箱內。（圖／達志影像／美聯社）



哈莉瑪表示，她在剖腹產前才發現自己有九個孩子，「當我發現我有九個孩子時，我感到非常震驚，因為我以為我會生七個。當嬰兒出來時，我的腦海閃過很多問題，我也很清楚發生什麼，那種感覺就像是有源源不斷的嬰兒從我身上湧出。」哈莉瑪指出，即使產後已經過了2個多月，但她仍在恢復中，且每天探望她的嬰兒們兩次，一次約30分鐘，靠這短短的時間和他們「建立聯繫」。

哈莉瑪透露，他們每兩小時就要喝一次奶，一天約喝掉6公升的配方奶，且每兩小時也要換一次尿布，一天致少要用掉100片尿布，加上每三小時就要接受一次健康檢查，因此到目前為止光寶寶們的護理費用就已經花掉了100萬英鎊，全數由摩洛哥政府支付；哈莉瑪說，她的母乳在產後一個月內就已經全部擠玩了，所以寶寶們現在都喝配方奶，預計還要再住院兩個月。

▲醫院內有專門照顧九胞胎的醫生及護士。（圖／達志影像／美聯社）



哈莉瑪感嘆，生一個小孩就夠難了，九個是完全無法想像的，照顧的工作量大到讓人十分驚訝，而她在分娩過程中差點因失血過多死亡，當時醫生估計她的腹部就重達近30公斤，因此在產下九胞胎後身體也十分虛弱，「幸運的是，如果嬰兒開始哭，我不用在晚上起床，因為護士會幫我處理這些事，所以我也獲得了充分的睡眠，真的很謝謝他們。」

報導指出，哈莉瑪生產時是由她的姊姊陪同，丈夫阿爾比（Arby）因新冠限制無法出國，直到7月9日才從西非馬利飛抵摩洛哥，並經過10天隔離後，於7月19日首次見到他的九個孩子，阿爾比說，「這是一種不可思議的感覺，感謝上帝讓他們通通活了下來，且健康狀況也持續復原中。」

據悉，阿爾比是馬利的一名海軍水手，他承認在照顧家人的經濟上的確具有挑戰性，因為他們目前還住在一間簡陋的3房房屋中，之後必須擴建才能容納這麼多小孩，「關於未來還有很多事要解決，但就目前而，我們只關注在照顧我們的嬰兒並讓他們回家，我最關心的不是我房子的大小、我們有多少房間或錢，而是確保我的妻子和孩子沒事。」