摩洛哥少年綁空瓶「游到西班牙」　上岸被帶走大哭：寧死也不回去

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記者詹雅婷／綜合報導

北非國家摩洛哥一名少年本週游泳前往西班牙海外屬地休達（Ceuta），身上綁著多個空塑膠瓶漂浮海上，並在抵達海灘時嚎啕大哭，最終仍被士兵帶走。這段過程引來國際社會高度關注，當時負責翻譯溝通的西班牙軍人表示，少年在被帶走之前曾說「寧死也不願返國」。

▲少年身上綁著多個空塑膠瓶。（圖／路透，下同）

路透報導，這名少年當天穿著深色上衣，身上綁著多個空瓶，但面對上岸就會被士兵帶走的狀況，他當場放聲大哭，最終在軍人們的陪同之下，他與其他移民被送往兩國之間的安全區。

當時在場的25歲Rachid Mohamed al Messaoui透露，該名少年在摩洛哥沒有家人，「他不想回去，他不在乎是不是會被冷死，寧願死，也不願意回到摩洛哥。」休達軍方發言人表示，目前仍不清楚這名少年之前曾經歷經過什麼事。

依據西班牙規定，驅逐未成年人屬於非法行為，休達一處接待中心目前已暫時安置數百人。休達是西班牙海外自治市，與摩洛哥接壤，人口約8萬人。

在摩洛哥放寬邊境管制之後，約有8000人透過游泳或是攀爬邊境牆進入休達，該名少年正是其中之一。西班牙現已在當地部署軍隊，並派兵巡邏邊境區，稱現今局勢對歐洲來說是一場危機。

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