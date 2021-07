雪梨封城再延4周！澳洲新州爆177例創新高　她沒打疫苗染疫亡

▲雪梨原定本周解封,但隨著當地疫情再度創下新高,封鎖措施再延4周。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲新威爾斯州政府28日表示,過去24小時增加177例確診,創下當地新高紀錄。現已知其中46例為本土個案,另有一名90多歲染疫婦病歿,已知生前未施打新冠疫苗,州長貝雷吉克利安稍早宣布,大雪梨地區封鎖防疫措施延長4周,直到8月28日止。

綜合9 NEWS、澳洲天空新聞報導,這一波封鎖防疫措施適用於大雪梨地區全區,包括中央海岸、臥龍崗、蜆殼港及藍山。其中,熱鬧的商業區巴拉馬打(Parramatta)、喬治斯河(Georges River)及坎貝爾敦(Campbelltown)被列入病毒高度傳播的高危險區,當地居民若非重點必要工作人員,否則不得離開該區。

依據政府28日最新統計,過去24小時增加177例確診,其中46例為本土個案,另有62例仍待進行疫調。此外,當地再增一名死亡個案,是名90多歲婦女,已知她生前並未施打新冠疫苗。

