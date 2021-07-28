雪梨封城再延4周！澳洲新州爆177例創新高　她沒打疫苗染疫亡

▲雪梨原定本周解封，但隨著當地疫情再度創下新高，封鎖措施再延4周。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新威爾斯州政府28日表示，過去24小時增加177例確診，創下當地新高紀錄。現已知其中46例為本土個案，另有一名90多歲染疫婦病歿，已知生前未施打新冠疫苗，州長貝雷吉克利安稍早宣布，大雪梨地區封鎖防疫措施延長4周，直到8月28日止。

綜合9 NEWS、澳洲天空新聞報導，這一波封鎖防疫措施適用於大雪梨地區全區，包括中央海岸、臥龍崗、蜆殼港及藍山。其中，熱鬧的商業區巴拉馬打（Parramatta）、喬治斯河（Georges River）及坎貝爾敦（Campbelltown）被列入病毒高度傳播的高危險區，當地居民若非重點必要工作人員，否則不得離開該區。

依據政府28日最新統計，過去24小時增加177例確診，其中46例為本土個案，另有62例仍待進行疫調。此外，當地再增一名死亡個案，是名90多歲婦女，已知她生前並未施打新冠疫苗。

NSW recorded 177 new locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8pm last night. pic.twitter.com/UPgvzflhFm — NSW Health (@NSWHealth) July 28, 2021

州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）坦言，46例社區感染病例是未來幾周需要關注的重點之一，「我們不可能依照先前計畫在明天或周五解除封鎖……這就是現實，必須處理眼前的狀況並採取行動。」

隨著封鎖防疫政策持續，學生繼續遠距上課，12年級生可在8月16日重返教室上課，被列入8個高風險地區的12年級生將接受輝瑞疫苗接種，把病毒帶回家的機率降到最低。另外。獨居者可指定1名符合資格的探望者。

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