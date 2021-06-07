「別怕！我們在」北部確診孕婦南送又早產　南投醫護一路相伴

▲北部34周確診產婦，在南投集中檢疫所和中山附醫聯手協助下順產。（圖／翻攝「中山醫學大學附設醫院」粉專）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情延燒導致北部醫療量能緊繃和「北病南送」措施，南投集中檢疫所日前收治一名來自北部的確診孕婦，因34周就出現早產跡象而轉送往台中市中山附醫；南投醫護人員一路隨車安撫孕婦並加油打氣：「別怕！我們在！」最後由婦產科權威醫師陳進典、兒童急診科主任謝宗學等中山附醫團隊接手，花26分鐘順利接生胎兒，在慘澹疫情中寫下令人感動振奮的新生故事。

南投縣集中檢疫所由部立南投醫院負責運作，上月底開始收治北部轉來的輕症患者，上述確診孕婦因先生也確診，獨自一人來到南投，但胎兒狀況並不穩定，過幾天就出現腹痛和落紅，檢疫所在5月31日將婦人緊急後送中山附醫。

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▲北部34周確診產婦日前送由南投集中檢疫所收治。（圖／民眾提供）

部立南投醫院指出，婦人隻身到中部就醫，雖然力圖堅強但仍難免緊張，醫護人員隨車陪伴時不時為她加油打氣：「別怕！我們都在！」也強調將由醫學中心級的中山附醫權威醫師團隊負責接手，安定婦人的情緒。

謝宗學則在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」紀錄接生過程，指該孕婦在5月31日進入中山附醫負壓隔離病房，1日在高流量氧氣治療下仍呈中重度呼吸窘迫徵象，研判血氧若持續不足將會傷害胎兒，院方立刻結合成人感染科、麻醉科、婦產科、兒童感染科、新生兒科醫師，加上隔離房、產房及加護病房數十位護理師，在負壓隔離病房執行緊急剖腹產手術。

▲北部34周確診產婦，在南投集中檢疫所和中山附醫聯手協助下順產。（圖／翻攝「中山醫學大學附設醫院」粉專）

謝宗學表示，確診孕婦的剖腹產手術是重大考驗，團隊將士用命、全程僅花26分就將寶寶平安接生；當寶寶被抱出母親子宮的一剎那，在隔離病房外透過監視螢幕緊張觀看手術過程的醫護同仁，不約而同爆出雀躍、興奮歡呼聲。

南投醫院指出，寶寶出生後狀態穩定且經篩檢為陰性，不過仍須接受後續觀察；在檢疫所負責照顧該名婦人的醫護人員聞訊，也都相當開心。



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