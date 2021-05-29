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得接手確診孕媽！婦產醫沒猶豫「可以，我們來生」　院長險飆淚

▲▼郭成興醫師。（圖／翻攝自陳志成醫師臉書）

▲郭成興醫師毫不猶豫的一句「我們可以，我們來生」，讓院長超感動。（圖／翻攝自陳志成醫師臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「新冠病毒疫情嚴峻，全國進入三級警戒，每天確診五六百人，死亡人數持續增加，雙北的醫院人滿為患，重症病床已經不夠用。」台東基督教醫院院長陳志成28日在臉書發文，說台東縣政府為了防疫，召集全縣醫院，以「區域聯防，分艙分流」的概念，指定台東馬偕紀念醫院為台東縣Covid-19重症個案收治醫院，輕中度為部立台東醫院，東基接收產兒科個案。

這個消息就代表，若是有新冠篩檢陽性的產婦，就會轉到台東基督教醫院生產，這讓院長頗為擔憂，「我雖然是院長，也不敢強求婦產科同仁一定要接手。」沒想到當他懷著忐忑不安的心情，詢問婦產科主任郭成興醫師時，得到的不是沉默的空氣，而是一句毫無猶豫的答覆「他立刻說『我們可以，我們來生！』。」

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這讓陳志成相當感動，「我聽到後，眼淚差點奪眶而出。這是怎麼樣的勇氣與愛心，不計較自身危險，願意挺身而出！」之後，產兒科和急診醫護團隊也不忘仔細規劃動線，沙盤演練各種狀況，希望讓產婦順利生產，也保護好醫療人員的安全。

▲▼ 。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

▲台東醫院／衛生所分艙分流措施。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

一口就答應的郭成興醫師看到貼文後，也轉發文章表示，台東醫療資源不足，他們有各自分流負責，並說台東馬偕是台東的重症治療中心，東基婦產科也常受台東馬偕的協助，「我想疫情當下，台東的所有醫療人員，不管衞生所，診所，大小醫院，護理師，藥師，醫檢師，營養師等等，大家各自扮演自己螺絲釘的角色，一起渡過這個難關。」

貼文一出，網友們也很感動，「太有愛了，感謝你們無私的奉獻」、「感動，謝謝你們」、「感謝仁醫們守護台東淨土」、「感謝所有醫護人員，醫院的所有員工無私的奉獻。」另外，台東縣政府宣布當地醫院分艙分流措施，確診患者後送時，若是輕、中症，會送往部東醫院、基督教醫院、榮民醫院或關山慈濟醫院，額滿則送往集中檢疫所；重症者則是直送台東馬偕醫院，額滿送往花蓮慈濟醫院。

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