東奧「紙板床」實測影片曝光！　9名棒球選手同時猛跳才壓垮

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者吳美依／綜合報導

2020東奧因疫情延遲1年，官方為了避免選手村爆發群聚感染，每個房間內的床架都使用環保材質「厚紙板」製作，據傳無法承重2人以上，藉此遏止性行為。但是，以色列棒球隊實測後發現，9名男性選手同時在床上跳，才能夠壓垮紙板床。

以色列棒球選手旺格（Ben Wanger）發布影片表示，自己一直被問到關於紙板床的問題，「所以我們今天要來測試一下，究竟需要多少以色列人，才能壓垮紙板床」。他一開始獨自跳上去，其他隊員陸續加入，直到第9人才弄壞床架。

▲以色列棒球隊實測，9名男性選手同時跳才壓垮東奧紙板床。（圖／翻攝自YouTube／taty kondratyeva）

東奧紙板床與「性禁令」傳言引發網友熱議，不少運動員入住後紛紛「實測」承重範圍，「#cardboardbed」標籤也成為TikTok熱門關鍵字。此前，愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）在床上狂跳，發現床架依然非常穩固，美國橄欖球選手馬赫（Ilona Maher）也和隊員在床上猛做CPR、瑜珈測試。

實際上，《紐約時報》等多間媒體先前報導就曾指出，紙板床只能承重2人是誤傳消息。根據東奧新聞稿與選手村經理北島隆（Takashi Kitajima）說法，紙板床能夠承重440磅（約200公斤），不僅堅固也非常舒適。

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