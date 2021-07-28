東奧台灣正名再創奇蹟！「中華民國」國旗登上加拿大頻道官網

▲加拿大媒體在官網上的各國奧運獎牌排行榜上，直接以青天白日滿地紅旗代表台灣。（圖／翻攝自TSN）

記者羅翊宬／綜合報導

2020東京奧運自開幕後，我國代表隊的正名意外成為話題，隨著日本NHK、南韓包括MBC等主流電視台與美國NBC在我國選手登場時，皆在記分板上直接寫上「台灣」，主播甚至直接唱名台灣2字，引發大陸網友不滿。如今，加拿大的體育頻道也直接使用中華民國國旗代表我國，而非使用以往的中華奧會旗。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），加拿大國內最大的體育頻道TSN，其在官網的獎牌排行榜雖然還寫著「中華台北」（Chinese Taipei），但在國旗使用上，卻直接用青天白日滿地紅旗幟代表我國，而非慣例上的中華奧會旗。對此，加拿大亞裔協會執行長吳權益笑稱，「選手搞不好根本不是來自台北！」

吳權益表示，「選手搞不好不住在台北，也因此『中華台北』4個字並沒辦法代表這群參加比賽的人、也無法代表台灣島上的人，為何硬要把這個名字套在這群人身上？」

報導指出，其實加拿大當地的媒體早已深諳兩岸關係，因此加拿大國家廣播電視公司（CBC）轉播奧運時，其主持人主動提到，代表台灣出征奧運的選手們所舉的旗幟並非自己國家的國旗，是因為北京當局聲稱台灣是屬於中國的一個省份，在重重壓力下只能以「中華台北」的名義出戰奧運，並舉著奧運會旗進場。

據悉，南韓主流電視台在體育賽事上稱呼我國為「台灣」早已行之有年，一般寫作대만或타이완，前者為韓文稱呼台灣時的漢字發音，後者為英文Taiwan的音譯。