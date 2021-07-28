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台東縣震爆了！郭婞淳三叩奧運再奪金　饒慶鈴讚台灣之光　

▲郭婞淳3叩奧運奪金，台東縣長饒慶鈴親赴郭婞淳家中恭賀並貼紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

郭婞淳3叩奧運奪金，台東縣長饒慶鈴親赴郭婞淳家中恭賀並貼紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東之光舉重選手郭婞淳三度叩關奧運，27日在2020東京奧運舉重女子59公斤級奪金，為我國代表團在本屆奧運賽會首添金，並以抓舉103公斤、挺舉133公斤奪金，總和236公斤，三項並都打破奧運紀錄。

縣長饒慶鈴、體育會理事長陳銘風、臺東體中陳明志校長、啟蒙教練之一的蒲雅玲與縣內有舉重團隊的學校師生下午3點起於聚集縣府大禮堂，共同為婞淳集氣奪金，見證賽事奪金時刻，每當郭婞淳成功舉起時，現場歡聲雷動，差點將禮堂震破，饒慶鈴表示，郭婞淳一路訓練不斷的進步，可以說是「台東的驕傲」，而且還將得牌獎金回饋母校及家鄉，實在不簡單，全縣縣民都以郭婞淳為榮。

▲郭婞淳3叩奧運奪金，台東縣長饒慶鈴親赴郭婞淳家中恭賀並貼紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴向郭母獻擁抱恭喜。

2020東京奧運舉重女子59公斤級A組27日下午舉行，中華隊舉重好手郭婞淳抓舉壓軸登場，開把就以100公斤過關，是A組9位選手中最重，第二把挑戰103公斤失敗，第三把103公斤挑戰成功破奧運紀錄，讓在縣府禮堂的所有人拿著加油棒猛敲興奮不已。

▲郭婞淳3叩奧運奪金，台東縣長饒慶鈴親赴郭婞淳家中恭賀並貼紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣府在大禮堂直播賽事，縣長饒慶鈴與鄉親一同為郭婞淳集氣加油。

挺舉部份，郭婞淳成功開把125公斤並挑戰成功，突破奧運紀錄，以總和228公斤奪下奧運金牌，第二把試舉挑戰133公斤成功，再刷新奧運紀錄，第三把試舉挑戰141公斤世界紀錄，可惜最後未能舉起，最終以總和236公斤榮耀摘金，為台灣奪下本屆奧運的首面金牌，三項並都打破奧運紀錄，再讓饒縣長及在場民眾陷入瘋狂。

▲郭婞淳3叩奧運奪金，台東縣長饒慶鈴親赴郭婞淳家中恭賀並貼紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

賽事結束後，饒慶鈴也立即前往郭家頒發紅榜，向郭母表達恭喜，郭母表示感謝縣長的支持與愛護，以及各界的關心，願與關心郭婞淳的臺東鄉親一起分享喜悅與榮耀！

饒慶鈴提到，2014年時婞淳因訓練時被槓鈴壓傷，造成右大腿股外側肌肌肉80％斷裂，但她堅定意志，持續積極復健治療，以過人的意志逐步恢復，之後各項賽事中取得佳績，更於國際舉重總會採新量級制後，持續激勵自我，成功由58公斤級跨越至59公斤級門檻，仍是屢破世界紀錄，成為抓舉項目、挺舉項目及總和之世界紀錄保持人，不僅是台灣之光，更是台東人的驕傲。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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