單選莫德納還打不到疫苗！民眾急加選AZ　網站跳出「殘酷提醒」

▲若要修改疫苗接種意願登記，會跳出視窗提醒。（圖／翻攝COVID-19 公費疫苗預約登記平台）



記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心27日下午2時重啟疫苗登記平台，讓民眾可以進行意願登記或改選疫苗種類。對此，有不少人加選AZ，想要趕快打到疫苗，但在網頁上卻看到「殘酷提醒」。

「COVID-19 公費疫苗預約登記」平台在第三輪登記，於7/19中午12時結單後暫時關閉系統，當時指揮中心表示，要將登記接種AZ疫苗的495萬人優先處理後，再接續處理。指揮官陳時中27日宣布，系統自下午2時起重新開放意願登記。

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由於有不少民眾原本只單選莫德納，但因現在都只打AZ，至今仍未符合接種資格，其中也包括60歲民眾，因此在疫苗登記平台重啟時，紛紛也加選AZ選項。

▼7/27重啟疫苗平台意願登記。（圖／指揮中心提供）



不過，若要修改疫苗接種意願登記，網站上會跳出一個視窗提醒，上頭寫道「提醒您，7/27起新勾選AZ者，須待7/19勾選AZ者都收到預約簡訊後，才會收到預約簡訊。」

指揮中心說明，此次重新開放意願登記，新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。陳時中解釋，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，這樣比較公平。

疫苗系統平台上線後，每周僅提供一種疫苗接種，近期都是提供AZ，7/23開始正在接種第三輪48歲以上對象127萬人，第四輪38歲以上對象從27日開始預約。根據指揮中心統計，第四輪符合資格約138萬人，已經預約91.9萬人，佔符合預約資格人數66.59%。

▼仍有341萬8435人單選莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



至於重啟登記，根據指揮中心截至27日下午5時統計，全國意願登記完成人數763萬5082人；進一步看登記狀況，只願打莫德納仍有341萬人，佔比44.77%；至於新開放的高端，有意願接種者約25.3萬人（含單選高端與複選高端與其他疫苗），當中單選、只願打高端者則僅有3.7萬人，占比僅有0.50%。

►截至7/27 17:00

預約接種

符合預約資格： 138萬0747人

預約人數：91萬9480人，占符合預約資格人數66.59%

意願登記

全國意願登記完成總人數：763萬5082人

疫苗登記狀況：

AZ：32萬2541人，占比4.22%

AZ、Moderna：364萬690人，占比47.69%

AZ、Moderna、高端：17萬9876人，占比2.36%

AZ、高端：7186人，占比0.09%

Moderna：341萬8435人，占比44.77%

Moderna、高端：2萬8540人，占比0.37%

高端：3萬7814人，占比0.50%