她排到AZ怕爆！　過來人分享1祕訣「牙一咬2、3天就過了」

記者黃翊婷／綜合報導

國產高端疫苗正式列入「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」選項，再次掀起網友對於疫苗廠牌的討論。一名女網友28日在臉書《爆廢公社》PO文表示，最近終於排到要去打AZ疫苗，但很害怕副作用，畢竟網路有人形容打完痛到像被火車撞；不過，大多數網友都鼓勵她趕快去接種，只要抱持「平常心」，打完多喝水、休息，「牙一咬幾天就過了。」

▲台灣疫苗累計接種突破700萬劑，疫苗人口涵蓋率達28.74%。圖為台北市花博疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

原PO提到，最近終於排到要去打疫苗，廠牌是AZ，但因為看到有些人說副作用像被火車、卡車、飛機、軍艦撞到，所以覺得很可怕，「能不能在這裡說一些安慰的話，讓我充滿勇氣去面對？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大多數網友看原PO如此害怕，紛紛留言勸她抱持平常心就可以了，「我自己是看很開，打疫苗就痛2、3天，但是確診治療的不適感絕對超過2、3天，牙一咬幾天就過了」、「抱著平常心多休息、多喝水，適當吃止痛退燒藥」、「我明天打，也怕副作用不舒服而已，畢竟是生命都有那一天，早晚的問題」。

還有已經打完疫苗的網友分享個人經驗，「我上禮拜打完就發燒、全身酸痛而已」、「不要太緊張，不然會暈針」、「昨天打了，目前只有手臂一點點痛」、「我是打完24小時發作，身體發燒，微酸痛，晚上9點多發作，吃完藥（凌晨）1點就沒感覺了」。

此外，有一名網友表示，朋友有30年紅斑性狼瘡病史，在醫師的建議下打完兩劑疫苗，也沒有出現什麼不舒服的現象。而中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳先前也曾提醒，在新冠疫苗指引裡，並未建議絕對不能打哪一廠牌的疫苗，民眾如果有疑慮或身體有狀況，一定要詳細告知第一線幫忙接種疫苗的醫師，交給專業人員來做判斷。

▼國內已到貨的疫苗累計共947.06萬劑。（圖／曾梓倩）