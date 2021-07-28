「莫德納會等到死」！她加選AZ跳殘酷提醒　網崩潰：要等多久

▲疫苗意願登記平台重啟後，不少民眾加選AZ疫苗，卻發現須等第三輪495萬人接種完畢。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者周依儒／綜合報導

指揮中心昨（27）日宣布重啟疫苗施打意願登記，並新增高端疫苗選項，但眼看莫德納到貨遙遙無期，許多原先只勾選莫德納的民眾也趕緊加勾AZ疫苗。不過有眼尖網友發現，昨日起，AZ選項旁邊特別註明，「7/27起增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。」

一名女網友即在Dcard上發文表示，她原先只勾選莫德納，但發現如果只有等莫德納的話「可能會等到死」，因此在看到可以改後立刻手刀去修改，並新增AZ選項。不過有眼尖網友注意到，在AZ選項旁邊卻出現了一行註記，「7/27起新勾選者，請務必詳閱下方依據指揮中心7/19新聞稿...說明。」

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▲27日起修改疫苗預約登記者，要等到第三輪修改的民眾都處理完後才輪的到。（圖／翻攝自Dcard）



根據7/19新聞稿內容指出，第三輪疫苗登記於7月19日中午截止，全國約有887萬人登記，其中495萬人有意願接種AZ疫苗；因此該系統平台將於19日中午先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量重開放意願登記，「重新開放後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三類意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。」

不少網友看到後也瞬間崩潰，「天啊早知道就上一輪趕快改了」、「要等到495萬人後...」、「只能先新增了，怕再等下去只有高端」、「只能先勾了，能打就打，副作用就撐吧」、「早知道一開始就兩個都勾了」。

▲若要修改疫苗接種意願登記，會跳出視窗提醒。（圖／翻攝COVID-19 公費疫苗預約登記平台）



此外，若要修改疫苗接種意願登記，網站上會跳出一個視窗提醒，上頭寫道「提醒您，7/27起新勾選AZ者，須待7/19勾選AZ者都收到預約簡訊後，才會收到預約簡訊。」對此指揮中心也說明，此次重新開放意願登記，新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。陳時中解釋，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，這樣比較公平。

▼仍有341萬8435人單選莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



疫苗系統平台上線後，每周僅提供一種疫苗接種，近期都是提供AZ，7/23開始正在接種第三輪48歲以上對象127萬人，第四輪38歲以上對象從27日開始預約。根據指揮中心統計，第四輪符合資格約138萬人，已經預約91.9萬人，佔符合預約資格人數66.59%。