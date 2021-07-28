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避開關鍵10句「地雷對話」！疫情降級重返辦公室「職場表達力」大勝同事

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲學會職場高話術、避開地雷對句，不僅工作更得心應手，還可能得到升職機會。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

疫情從三級降回二級，許多公司開始召回員工，必須重新回到辦公室直接面對主管和老闆，職場應對話術能力可不能跟著「下修」，一旦說錯話，很可能就會在上司心中留下壞印象，更糟糕的是與升職機會擦身而過。國外網站《Bright Side 》在詢問過職場專家後，列舉出10句「無論如何都不能對老闆這樣說的話」，以及在不同情況下更好的回應答覆，想讓工作更順利的話就準備筆記吧。

1、「我不能和他／她一起工作。」

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雖然有時候遇上天兵或是個性不合的同事，在合作過程中讓人產生諸多不滿，但是一直抱怨不僅無法改變現狀，還容易讓上司覺得是你不夠專業，才沒辦法解決事情。因此如果對方沒有違反公司政策或犯下重大公事錯誤，記得收斂對他的不滿，不要讓老闆覺得你不合群、沒有團隊合作精神；整理好個人的情緒，當被上司問到相關話題時記得說「我們持續保持溝通，工作進度沒什麼問題。」以個人出色的工作成績來取得老闆的肯定。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

2、「我不知道怎麼做。」

如果突然被交辦一項困難的新任務，而且是以前從來沒有嘗試過的，雖然第一反應很容易會說出「我不知道該怎麼做。」但請先暫停，把這句話吞回去，試著花點時間換句話說。通常上司不太可能真的交代下屬做一件無法處理的任務，既然上司交辦下來，代表工作很可能在你的職責範圍內，而且他相信你做得到，所以若是立刻說「我不知道怎麼做」，容易讓人覺得你沒有動力去學習和嘗試新事物。可以換句話說：「這對我來說很難，因為......，但我可以嘗試這樣做......」來表現你積極向上的一面。

3、「這不是我的責任。」

工作已經很忙了，卻又被安排和主要工作無關的任務，真的會讓人很煩躁，但即使發生這種情況，也不要直接說這不是你的責任。對老闆而言，員工應該要互相合作、協助完成工作，讓公司愈來愈成功，如果拒絕交派的任務，很可能讓上司往後不想再派給你其他工作，那麼升職機會自然也少了。不過，這不代表要對所有工作全盤接收，需要學會的是以委婉方式拒絕，可以改說「我很樂意幫忙，但目前時間不足」、「我願意接下額外的工作，不過因為沒經驗，我擔心結果會讓人失望。」、「我很開心嘗試新事物，那目前我的項目能委託給誰？」，讓主管再決定後續做法。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

4、「我會努力的。」

「我會努力做。」這句話包含了努力後依然失敗的可能性，聽在老闆耳裡更像是在逃避責任，並非真的有承擔任務的能力。因此，可以直接講出自己能力範圍所即的截止日期，並且最好在期限前完成，更能表現工作能力。如果無法給出一個完成日期，也要解釋清楚，「好的，我會開始執行，為了盡快搶時效，我需要……資料以及同事的協助。」讓上司知道你確定任務內容而且已經在想方法完成了。

5、「我們一直都是這樣做的。」

一般上司都會欣賞擁有靈活、輕鬆適應工作流程變化能力的下屬，因為這樣的員工不僅自身工作效率高，還能幫助團隊加速完成任務，節省下來的時間和力氣就能用來開發新項目，是許多公司都搶著要的人才。所以如果遇到在做法上持不同意見的時候，請好好思考兩者做法的差異，不要說「我們一直都是這樣做的。」堅持以自己習慣的方式做事，容易讓上司覺得你不思進取；你可以改說「這個想法很有趣，該如何執行呢？」、「我們來討論新方法的優劣利弊」。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

6、「這是不可能的！我做不到。」

工作難免會有出包犯錯的時候，但如果你因此喪志，甚至直接對主管、老闆說出「這不可能，我做不到。」表現對此狀況的無能為力，就不要怪老闆覺得你是一個被動、悲觀又沒有解決問題能力的員工。你應該嘗試尋找解決問題的方法，或解釋為什麼情況會發展至難以解決的程度，然後說「想討論看看在這種情況下，我可以做些什麼。」、「現在我可以做到這一點，但狀況還需要……才能解決。」認錯並且想辦法解決突破，才能讓老闆下次再放心把任務交給你。

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

7、「我可能有錯，但是……」／「這個想法也許還不太好，可是……」

講說這些話時，不論你心中真實的想法為何，你的句子都已經在向聽者暗示一種「不確定感」，這會讓人無法肯定你話中想傳達的做法，主管更可能認為你的想法真的「沒那麼好」或「你真的做錯了」。所以試著以正面的語句表達意思，像是「我相信」、「我確定」或「我推薦」之類的話當作開頭。

8、「你錯了。」

面對主管或老闆犯下的錯誤，不要直白地告訴他們「做錯了」，尤其是在其他同事也在場的時候，因為這種當眾不給面子的行為，不光傷害老闆的自尊，還會削弱他們的權威性，並非人人都有度量接受直接的批評。要是下次上司失誤了，如果只是小錯誤，就閉上嘴什麼都不必說；如果錯誤會影響到公司，那麼慎選措辭並以和善的語氣表達，「也許我理解錯了，但是……」、「我這邊收到的資訊不一樣，讓我檢查一下，稍等再繼續討論可以嗎？」

9、「我盡力了。」

工作過程中出現無法解決的問題時，試著努力糾正情況，但不要說「我盡力了。」這句話聽起來的潛台詞像是「如果都做了還不行，那我也沒辦法了」，表現出你不放棄、會一試再試的精神，告訴主管你做了多少處理：「我想再討論看看這種情況下還能做些什麼？」如果真的什麼都做不了，就表達你學到了什麼經驗，而且下次你會做對：「我很樂意再嘗試一次。」、「吸取這次的經驗，下一次我會把一切都做好。」

▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

10、「不然我就辭職。」

不論於公於私，通常說出「最後通牒」的句子，都不能算是良好的溝通方式，因為這樣子的話，聽起來像是一種威脅，而且通常會帶有許多情緒性用詞，在表達立場時容易顯得不夠專業。另外，若是工作沒有不可替代性，主管或老闆很可能因為覺得你隨時會有拋下工作的想法，將你劃入「不可靠」的員工行列中，反而開始尋找能取代你的新人。不過，如果你已經想清楚後果才對主管或老闆說出這句話，那麼也不失為一個解決的方法。

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