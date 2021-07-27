僑胞打2劑疫苗、持陰性證明返台能縮短居檢？　陳時中回應了

▲僑委會委員長童振源拜訪衛福部長陳時中。（圖／記者翻攝童振源臉書）



記者黃巈禾／台北報導

針對僑胞關注若打2劑疫苗及持陰性證明，入境台灣是否縮短隔離期或居家隔離檢疫，僑務委員會委員長童振源27日表示，經詢問衛福部長陳時中，得到否定的答案，因為台灣疫苗覆蓋率僅25%，未達群體免疫，且近期有國民返台，於居家檢疫時確診，不可不慎。

童振源表示，今天從早到晚，開了3場與東南亞各國僑團領袖的疫情會議，大家最關注的問題都是，針對持有施打兩劑疫苗及PCR檢測陰性證明者，入境台灣時，可否開放縮短隔離期或居家隔離檢疫？「這兩個答案都是否定的！」

童振源26日拜訪陳時中，反應僑界的關切。陳時中回應，疫苗接種後可有效防禦新冠肺炎感染，但人體仍有可能攜帶病毒傳染給他人，且病毒已出現變種，傳染速度相當快，全球對變種病毒所知尚屬有限，台灣的疫苗接種涵蓋率至目前僅25%，尚未達群體免疫，實在禁不起變種病毒的肆虐，故沒有放寬邊境管制措施的空間，必須待明確的科學數據及有效的防制措施，才有可能研議放鬆邊境管制措施。

關於居家隔離檢疫的問題，陳時中指出，近期國民自秘魯感染Delta變種病毒返台，於居家檢疫時確診造成社區感染，他提醒不可不慎，現階段回國僑胞仍須居住在防疫旅館或集中檢疫所。