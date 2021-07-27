北港鎮長蕭永義「賣官」收賄750萬　監院彈劾移送懲戒法院

▲雲林縣北港鎮長蕭永義。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者林銘翰／台北報導

雲林縣北港鎮長蕭永義販賣清潔隊員職缺，獲得不法利益達750萬元，經法院認定違反《貪污治罪條例》，遭判刑有期徒刑10年2月褫奪公權8年。對此，監察院27日以12：0的票數通過彈劾，並移送懲戒法院審理。

監察院27日晚間表示，蕭永義多次販賣清潔隊員職缺，藉此牟取不法利益，顯有違失且情節重大，監察院彈劾案審查會全數通過監察委員張菊芳、葉宜津、王麗珍所提彈劾案。

監察院指出，蕭永義於2019年至2020年間，多次濫用清潔隊員人事進用及核定之權，分別收受新台幣120萬元或150萬元不等的賄款，作為進用為清潔隊員的對價，蕭永義因此獲得不法利益達750萬元。

監察院說明，蕭永義經第一審法院認定違反《貪污治罪條例》，為有罪判決，應執行有期徒刑10年2月、褫奪公權8年，也已違反《公務員服務法》以及《公務員廉政倫理規範》等規定。

監察院強調，蕭永義顯有違失且情節重大，核有《公務員懲戒法》第2條之應受懲戒事由，因此依照《憲法》第97條第2項及《監察法》第6條之規定彈劾，並移送懲戒法院審理依法懲戒。

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