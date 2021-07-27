北港朝天宮排隊了　桃園海陸新兵第1號出入證進廟！高雄客也報到

▲北港朝天宮嚴格控管進出人流，「多少人出就多少人進」，一早就出現排隊領證的人潮，拔頭籌進入拜拜的是來自桃園的一家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內防疫警戒今（27）日起調降至二級，雲林縣北港朝天宮製作「出入證」開放信徒、香客進入廟中敬拜媽祖，因嚴格控管廟內人數定，採單一出入口管制，「多少人出就多少人進」，一早就出現排隊領證的人潮，拔頭籌進入拜拜的是來自桃園的一家人，陪即將入伍的孩子來向媽祖求平安。

北港朝天宮今天上午8時正式解封開放，不少遊客陸續進廟參拜，不乏來自各地的香客，除了有來自高雄市和苗栗縣之外，拔得頭籌領取到「1號」出入證進入廟內的「頭香」信徒，是來自桃園的一家人，他們說，因兒子要到屏東海軍陸戰隊基地當兵，一早全家準備送兒子去當兵，一路南下也來到雲林北港朝天宮拜拜，意外領到第一張出入證很幸運。

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▲北港朝天宮嚴格控管進出人流，「多少人出就多少人進」，一早就出現排隊領證的人潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港朝天宮總幹事何宗霖說，朝天宮於上午8時到下午6時開放進廟拜拜，廟方嚴守防疫規定，對防疫與開放的人數和方式也會滾動檢討，香客可持香參拜，但不開放擲筊、抽籤，參拜維持社交距離，入廟均落實實聯制、戴口罩、量測體溫及手部消毒，希望讓防疫符合標準下，信徒拜拜求平安更順暢。

▲北港朝天宮於上午8時到下午6時開放進廟拜拜，廟方嚴守防疫規定，對防疫與開放的人數和方式也會滾動檢討，香客可持香參拜，但不開放擲筊、抽籤，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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