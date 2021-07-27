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AIT確診員工打過BNT　他怒：綠營抹紅BNT時「美國早就空運直送疫苗」

▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美國在台協會包括台籍僱員在四、五月已施打兩劑BNT疫苗。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊蕓／新北報導

美國在台協會（AIT）油漆工確診，疫調發現已打過兩劑BNT疫苗，國民黨立委李德維27日在臉書發文，直呼心酸又氣憤，原來早在今年4、5月間，整個AIT，包括台籍僱員都已經完整施打兩劑BNT疫苗。

知名手搖飲料店「約翰紅茶公司」一名工讀生確診，台北市政府疫調發現，該工讀生的爸爸為美國在台協會（AIT）油漆工，已經有打過2劑BNT疫苗仍確診，目前已匡列12名AIT相關人員。

李德維表示，這名台籍油漆工確診後的疫調，結果卻令人既心酸，又氣憤！原來早在今年四、五月間，整個AIT，包括台籍僱員都已經完整施打兩劑BNT疫苗，總算證實了早先，資深媒體人趙少康先生的爆料。「平心而論，美國，乃至於任何國家照顧自己駐外館處的人員，我都認為天經地義，如果台灣行有餘力，也該當如是。」

李德維說，回想今年四五月間，四月，台灣還在歌舞昇平，任何對於疫苗不足的示警與呼籲都像「狗吠火車」，行政院長蘇貞昌、民進黨立委王定宇委員等人，甚至暗示「疫苗無用」，或宣稱「不急」，結果，同一時間，人家AIT早就悄悄空運直送疫苗，保護自家人。

李德維痛批，到了五月疫情爆發，人家AIT員工陸續接種完兩劑BNT了，幾乎同樣一批民進黨公職民代，又在抹紅抹臭BNT，王定宇說BNT「連香港人都不願意打」，蔡培慧說「BNT是中國製造」，他曾行文檢舉了偽造台大醫院，高淑芬副院長宣稱「BNT有兩種」的假訊息，但早已被綠營朋友廣為引述轉傳。

李德維說，AIT油漆工雖然確診，但有了兩劑BNT疫苗保護，只是輕症。「反觀台灣呢？還在錯誤政策，與永不罷手的可恥官宣夾擊下，重症瀕危。」

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