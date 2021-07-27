快訊／又有疫苗來了！台灣「自購58萬劑AZ」下午抵達

▲台灣自購58萬劑AZ疫苗，由華航客機負責載運。（圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣疫苗陸續到貨！根據消息人士透露，自購AZ疫苗約58萬劑，將於今天中午12點由華航客機CI-834負責載運，自曼谷起飛，預計15:40抵達桃園機場。

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▲我國自購的AZ疫苗約58萬劑，預定在下午15:40運抵桃園機場。（圖／翻攝桃機網站）

另外，第四輪新冠疫苗預約今日上午10點開放系統並且發送預約簡訊，本輪開放至38歲以上族群，共有144萬人符合資格。《ETtoday新聞雲》實測發現，符合資格者即便沒有收到預約簡訊，直接上COVID-19 公費疫苗預約登記平台登錄即可完成預約。

中央流行疫情指揮中心26日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第四輪預計自7月30日起開打。自今日上午10時起，1983年12月31日（含）以前出生之民眾118萬人、宜蘭縣/基隆市因受颱風影響取消預約者3400多人、以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者25萬人，一共約144萬人，將陸續收到預約簡訊，預約接種期程至7月29日中午12時截止。

本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間預計自7/30～8/6止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾準時前往接種。