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捐台3萬劑疫苗　民進黨團讚捷克：不畏中國壓力

▲▼民進黨團27日上午召開「善的循環持續，友台力量提升」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「善的循環持續，友台力量提升」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

捷克政府27日宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，到目前為止，包括美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克都有捐贈疫苗給台灣，民進黨團相信「德不孤，必有鄰」，謝謝這些國家給台灣的溫暖與照顧。

捷克政府27日召開內閣會議，會後衛生部長沃依泰赫宣布，將捐贈3萬劑疫苗給台灣，讓捷克成為立陶宛和斯洛伐克後，第3個送疫苗給台灣的中東歐國家。

民進黨團27日上午召開「善的循環持續，友台力量提升」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，民進黨團非常感謝捷克政府，捷克總理所領導的政府，可以說是不畏中國壓力，今天在內閣會議特別批准贈送疫苗給台灣，這是捷克跟台灣關係再一次往上提升非常好的創舉，這是台灣跟中歐國家善的循環再次提升。

羅致政指出，民進黨團要表達對捷克政府的感謝，這是一個善的循環，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）26日已經在推特預告，捷克政府將檢討對相關國家的疫苗援贈，其中也包括台灣在內，原本的說法可能是2萬劑疫苗，經過捷克政府內閣討論，最後決定加碼到3萬劑。

羅致政說明，捷克是一個內閣制的國家，參議院有其重要性，眾議院則是選舉內閣閣員、總理最重要的單位，捷克友台的力量正從國會部門、參議院擴大到政府的行政部門，捷克支持台灣的力道由參議院到眾議院，再從眾議院到內閣，這是友台力量的提升，民進黨團感謝捷克政府採取的行動。

羅致政說，從疫苗到運動賽事，再到各式各樣的競賽，全世界在很多地方、角落及場合，都用各種不同的形式表達對台灣支持，民進黨團非常感謝，這種善的循環正在持續、擴大，也期待台灣善的回應能夠得到國際社會更多的認同跟支持。

劉世芳表示，截至目前為止，包括美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克等國都有捐贈疫苗給台灣，這種力量正是善的循環，民進黨團感謝有這麼多國家願意伸出援手，「我們相信德不孤，必有鄰」，謝謝這些國家給台灣的溫暖與照顧。

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