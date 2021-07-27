香港國際金融地位受損？　港媒：現實情況恰恰相反

▲香港民眾在大陸國慶日聚集。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府和香港本地反對派曾預測，香港的國際金融地位將因北京的「打壓」而受損，甚至一去不返。但是，香港《南華早報》引述對金錢和金融有所了解並直接參與有關業務的人士的話表示，現實情況將恰恰相反，他們或許並未大聲說出來，但其中許多人私下是歡迎香港出現的這種新發展的。

報導顯示，中國的批評者們可能會聲稱香港失去法治、自治和公民自由，但這座城市不需要完美的法治、完全的自治或徹底的自由就能正常運轉，只需要上述方面「足夠好」，就足以讓本地和國際商業經營的遊戲規則有一定可預測性。

報導中寫到，盡管發生2019年騷亂、遭受美國制裁並爆發新冠肺炎疫情，但香港的證券和房產市場依然繼續興旺。如果這些「天啟騎士」都不能「斬殺」這座城市，那麼什麼都無法「斬殺」這座城市，至少現在是這樣，「誠然，從今往後我們所熟悉的這座城市將與現在大不相同。但它仍將繼續繁榮，而且比以往任何時候更繁榮。」

報導強調，如今，既然地方主義暴力和泛民主反對派已被平息，那麼香港未來的成功就已得到保證。香港與大灣區的一體化進程將會加速，後者已成為全世界最強大的經濟引擎之一。一旦疫情結束，兩者之間的跨境旅行和定居將與日俱增。

最後，報導引述美國Axios新聞網站駐香港作家邁克爾·舒曼對的話稱，「只要有錢賺，錢就會來到這裡。在以中國內地人為主的經營下，這個金融中心也能完美運行。」