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未擁護《基本法》　港媒：港府將取消66名區議員資格

▲香港區議會選舉，選票在軍裝警察護送下到達。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港2019年區議會選舉情況。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳政錄／綜合報導

在因港府要求區議員重新宣誓，導致近兩周爆發「請辭潮」後，據港媒報導，港府下周將進一步向66名區議員，發出「DQ（取消資格）信」，將列名他們因當選後，不符合擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，而喪失區議員資格。

據了解，在反修例風波後，香港立法會今年5月通過修法，要求區議員必須宣誓擁護《基本法》及效忠港府。面對7月下旬重新宣示安排在即，港府上周已揭露有214名民選區議員請辭。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港府要求公務員重新宣誓擁護基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區。（圖／路透）

若再加上過去連續4個月，沒有參加會議，以及犯法判監禁超過3個月等不同原因被取消資格或離任的區議員席位，目前議席空缺已突破250個。再加上此波66名區議員喪失資格，換算下來，香港18區共452個民選議席，將只剩下大約150名區議員在任。

港媒《星島日報》援引消息稱，港府這次發信，是配合即將啟動區議員宣誓程序，這封在下星期發出的信，將列明這66名區議員，涉觸犯負面清單的行為，並將引用《區議會條例》第二十四條2A（b）取消其區議員資格，以及將何時開始向他們追討薪津。

報導稱，港府將給這些區議員3日時間，做出回覆解釋，區議員可澄清自己沒有做過有關行為、不認同行為是不擁護《基本法》和不效忠特區政府，甚至悔改等。

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