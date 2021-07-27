南韓大魔王太狂！她曝「射下金牌」原因　網歪樓：台灣快拍喪屍片

▲中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾爆《「真的好想贏韓國！」台灣射箭男團摘銀 徐展元：大魔王太誇張》，中華射箭男團在26日東奧團體賽挺進金牌戰，最終以0比6不敵強權南韓，奪得銀牌，熱血體育主播徐展元就說，南韓是「太誇張的大魔王」。財經網美也開玩笑，幽默分析南韓之所以會這麼強的原因。

中華射箭男團在26日展現極大宰制力，在首輪擊敗澳洲後，先後擊敗中國、荷蘭一路挺進金牌戰。中華隊在金牌戰碰上射箭強國南韓，面對對手10分箭連發，魏均珩、鄧宇成、湯智鈞整場都處於劣勢，雖然最終以0比6不敵對手，但他們仍代表中華隊捧起睽違17年的奧運會射箭男團銀牌。

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雖然「好想贏韓國」，但徐展元也鼓勵，「相信總有一天我們能在奧運會擊敗韓國在射箭項目這個真的太誇張、太恐怖、太穩定、夭壽準的大魔王！」

胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」上貼文，幽默表示「韓國應該是經常要射殭屍沒辦法，要活命才這麼強吧！」她還特別強調，自己前幾天有收看《屍戰朝鮮：雅信傳》。

貼文底下，也有不少網友留言回應，「韓國不是穿雲箭大國嗎」、「60分滿靶專門爆殭屍」、「十分準度根本機器來的，太厲害了」、「這樣，台灣要拚金，也要開始拍喪屍片」、「真的扯爆，完全就是機器人，活著真不容易」、「韓國的射箭真的很強」、「真的耶！一連好幾支的10分，真不是蓋的！好險我們也不是省油的燈」。