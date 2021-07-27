福原愛遭中日網夾擊　還被伊藤美誠「逼宮」！網：愛醬地位不保





▲東奧桌球混雙日本組合水谷隼、伊藤美誠 。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

日本隊桌球混雙組合水谷隼、伊藤美誠，昨（26）日擊敗中國，奪下日本史上首面奧運桌球金牌，桌球女神福原愛擔任球評，該場比賽恰好是她家鄉日本對上與她友好的中國隊，日本奪金後福原愛露出開心的表情並上送祝福，不過卻遭到中國網友砲轟，有網友因此問「伊藤美誠是否是新一代桌球女神了？」

福原愛受邀擔任男女單及混雙決賽評論員，決賽恰好對上她友好的中國隊伍，且中國隊的劉詩雯還是福原愛好姐妹，經過一場精彩的廝殺後，由日本奪下金牌，福原愛樂不可支「能夠在奧運舞台上贏過中國、拿到金牌，真的像是做夢一樣啊！」劉詩雯賽後難過落淚，大批微博網友將不滿情緒轉移到福原愛。

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一名網友在PTT發文，貼上微博網友對於福原愛的指責留言截圖，並好奇問「伊藤美誠是否是新一代桌球女神了，伊藤美誠超越福原愛了嗎？」鄉民們則表示「沒錯」，「伊藤有打贏中國的，福原愛從來沒有」、「4，愛醬下去」、「早就超越了」、「愛醬地位不保」、「現在日本球后我只認伊藤美誠」。

▲福原愛負責擔任講評員。（圖／翻攝自微博／福原愛）



其中，不少網友也紛紛稱讚「伊藤超可愛」、「魔性的笑容」、「她超可愛的，戀愛惹」、「伊藤臉圓得超可愛」、「她很有特色呀，在日本平安時代應該算大美人」、「伊藤可愛，眼神很殺」、「伊藤妹妹笑得世界第一可愛」、「發球很特別，準備接球的跳動也很可愛」、「認真的女孩最美麗」。

▲網友回應。（圖／翻攝自PTT）

其實，在賽前福原愛就遭到大批日本網友反對和抵制，認為她應該先為出軌的事情道歉，再開始擔任球評，雖然是個人私事，但是讓長期支持的粉絲很失望是事實，賽後又被中國網友罵翻。原本最近特別愛在微博PO文的她，在比賽結束後難得靜悄悄，微博、推特完全沒有任何動作，但依然有許多大陸網友湧入福原愛的微博留言。