為2千元工資放火燒死老闆3家人　油漆工更二審逃死改判無期

▲為2千元放火燒老闆一家！油漆工燒死老闆3家人，一、二審和更一審皆判其死刑，更二審卻改判無期徒刑。（圖／爆料公社）

記者林冠吟／台中報導

李姓男子因不滿公司少算2000元工資，2016年酒後心情不佳，竟縱火燒公司，造成何氏家族2人當場被燒死，其阿公後續也死於火災所引起的併發症。事後檢方依殺人罪將他起訴，一、二審與更一審均認為他惡性重大，無法回歸社會，判他死刑，不過最高法院日前發回再審後，台中高分院更二審，認為其殺人犯意出於間接、不確定故意，尚難評價為「情節重大之罪」，不得適用死刑，改判無期徒刑。

回顧整起案情，李姓男子2016年10月1日至27日，在何氏家族所開設的設計公司擔任油漆工，同年，李男因為先前和同事，又因為在工地喝酒遭到何姓老闆告誡，李男表示無法配合公司要求而辭職。

同年11月10日，李男與何姓老闆結算工資，李男認為何姓老闆少給他2000元，2人因而爆發口角。隨後他先到小吃店喝酒，打算搭車回高雄，卻因為酒味過重，遭到2家客運拒載，李男不滿，在客運站大聲喧嘩，工作人員報警，李男因此被帶回派出所。

李男離開後，認為諸事不順，感到憤恨不平，凌晨1點多到設計公司樓下潑灑易燃液體後點火，導致火勢迅速延燒，造成何姓老闆的大伯和父親活活被燒成焦屍，其阿公雖然被看護順利救出，但仍因為燒燙傷所引發的併發症，讓舊疾復發，最後因肝硬化合併肺炎與器官衰竭死亡。而李男則被檢方依殺人罪起訴。

庭審時，李男始終否認犯案，並堅稱自己有夜間運動的習慣，原本是要到小吃部喝酒，但到了小吃部後才發現關門，而公司是他回家的必經路線，至於會走到公司建築物的騎樓，是因為當時尿急，本來打算在廟旁邊的柱子尿尿，後來覺得對神明不好意思而作罷，才會繞道公司建築物靠近馬路的柱子上廁所。他離開約1分鐘後，就聽到公司「轟一聲」發生爆炸，回頭去看才知道發生火災。

不過檢方事後調閱監視器卻發現，李男在火災前拿著已經點燃的香菸出現在騎樓，其剛離開約1分鐘後就起火，過程李男還回頭觀看，見公司冒出熊熊大火，才緩步離開。一審、二審與更一審皆認定他縱火事實明確，與何姓家人無重大仇恨、過節，僅因認知不同，略有不快就放火，造成何家3人先後死亡，李男殃及無辜，造成3人慘死，認為其惡性重大，難以回歸社會，判其死刑。

但李男上訴最高法院，最高法院認為台中高分院更一審並未調查詳盡，量刑理由欠缺完備，發回重審。

更二審審理後指出，李男明知何家父親、伯父和阿公等住在公司內，其周邊透天也同為有人居住，且公司1樓和騎樓堆放甲苯、松香水等易燃液體，其竟然刻意潑灑易燃液體後點燃，剝奪何家3人性命，認為其縱火手段激烈，造成危險損害甚大，導致死者死亡前極度驚恐，更何況和其並沒有重大仇隙，卻執意放火，導致3人死亡的悲劇，李男的行為殃及無辜，惡性重大，對社會安全危害實屬重大。

但法官也表示，然其犯意係出於間接、不確定故意，而非程度上蓄意、嚴重之直接、確定故意，其惡性評價當無輕重之別，雖然李男害何家人痛失至親，所受心靈傷痛難以回復，但根據兩公約之說明，仍難評價「情節重大之罪」，不得適用死刑，因此改判其無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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