林慈偉／你今天「公約自助餐」了嗎？情節最嚴重罪行就判死嗎

湯景華半夜縱火燒死6人四度被判死刑,近期最高法院針對本案已改判「無期徒刑」(110年度台上字第3266號),引起各界討論。有檢察官投書媒體,認為「判死改無期,最高院誤解國際公約?」。筆者長期觀察、研究重大刑事案件判決,把「情節最嚴重的罪行」直接連結至「應處以死刑」,這樣的說法,從法律的角度來看,恐怕存有很大的誤會。

「情節最嚴重」才會被判死刑?

過去許多死刑判決都喜歡使用下列用語,彰顯其判死理由的正當性,例如罪大惡極、人神共憤、天理難容、求其生而不可得等,但如果仔細看近年死刑案件的判決書會發現,法院開始使用「情節最嚴重之罪行」這個詞,形容犯行的惡劣程度,進而推論出判處死刑這個決定。反面來說,個案若不被當作是情節最嚴重的罪行,那麼就不會判死。

為何近年死刑案件中,會突然出現「情節最嚴重之罪行」這個詞?追本溯源,我國政府在2009年將《公民與政治權利國際公約》(簡稱《公政公約》)內國法化(註一)後,因為《公政公約》第6條第2項要求,只有犯情節最嚴重之罪行才有科處死刑的可能性,所以「情節最嚴重之罪行」一詞,才開始成為最高法院乃至於各事實審法院做判決時,要進一步確認的判準。

不過,對於第一眼看到「情節最嚴重之罪行」這個詞的人,心中可能馬上會產生疑問:「到底什麼樣的惡劣行為才稱得上呢」?光是這點,恐怕每個人的認知就有所不同。例如:利用特權偷跑打疫苗算嗎?精障殺人、隨機殺人算嗎?長照悲歌殺死老伴/被照顧者算嗎?販賣黑心油、情殺、仇殺、財殺或攜子自殺算嗎?到底哪個罪行才算最嚴重呢?你認為最嚴重的罪行,跟其他人所認為的最嚴重罪行,光是範圍類型或具體態樣就有差。

「情節最嚴重的罪行」到底要多嚴重?

首先要注意的是,《公政公約》對死刑的態度是廢除死刑,從第6條(註二)第2項及第6項均強烈暗示簽署國至少能漸進式地廢除死刑可見。廢除死刑是整部《公政公約》對於死刑問題的基本態度。那麼要求犯情節最嚴重的罪行才能科處死刑,不就很奇怪?

沒錯!所以,《公政公約》的權威解釋機關―人權事務委員會(註三)說,在抱持廢死態度的《公政公約》中,規範「死刑該怎麼用」這件事本身就很「異常」,所以《公政公約》第6條第2項的內容必須作狹義解釋、非常嚴格限縮的解釋(註四)。而情節最嚴重之罪行,必須限於蓄意殺害並造成生命喪失才是。為配合不同國家的刑事法制度,這只不過是《公政公約》所開出的最低度要求而已(註五)。

也就是說,在審判過程中,如果被告所犯罪名「涉及死刑」,法院會回歸被告具體犯罪情節、所犯的嚴重程度等情況仔細判斷。如果犯人不是直接與故意導致死亡,即使行為本質相當嚴重,也不能作為判決死刑的基礎。

對照我國,殺人的嚴重程度本來也會因為出於「直接故意或間接故意」而有所差異(註六)。簡單來說,直接故意是指,行為人對於構成犯罪的事實,具備明知並有讓它實現的念頭;間接故意則是指,行為人對於構成犯罪的事實,能夠預見其會實現,且這樣狀況的實現並不違反行為人的期待而放任實現的念頭。

因此,把我國法律搭配《公政公約》來解釋的話,國內學說及實務意見大多認為:情節最嚴重罪行的概念範圍,應不包含「間接故意」殺人。也就是說,經過本土個案的解釋適用,「蓄意殺害並造成生命喪失」僅限於直接故意情形,不含間接故意;間接故意的殺人行為,無從構成情節最嚴重的罪行(註七)。

過往法院怎麼看「情節最嚴重的罪行」?

事實上,在《公政公約》施行之前,我國法院實務即有留意到,直接故意與間接故意殺人兩者,其態樣與惡性上的輕重是有差別的,進而在量刑上給予不同評價。

像是,最高法院94年度台上字第6934號刑事判決,即以被告殺人並非出於「直接故意」,其惡性與直接故意的殺人行為仍有不同而判處無期徒刑:「念其犯後坦承大部分犯行略有悔意,且殺被害人並非直接故意之作為,其惡性與直接故意之殺人行為仍有不同,尚非全無教化可能,暨被害人家屬之感受,刑罰對犯罪人之懲處及教育感化作用,罪刑衡平等一切情狀,量處無期徒刑」。

後來,《公政公約》在我國施行後,最高法院更是依照人權事務委員會相關解釋,盡可能地嚴格適用《公政公約》第6條第2項的規定,對於「情節最嚴重之罪行」採狹義解釋,限縮死刑的使用,以符合人權公約的要求。

這樣的區分,在縱火殺人這類型案件更能凸顯落差。像是,最高法院在103年度台上字第807號刑事判決「林基雄案」中即表示:「基於殺人的不確定故意實施縱火行為,與人權事務委員會要求必須蓄意殺害並造成生命喪失才算情節最嚴重之罪行尚有落差,即如果非『直接故意』殺人,即與『蓄意殺害』並造成生命喪失不符,而非屬於得選擇科處死刑之情節最嚴重罪行」(註八)。

接著,2018年,當「人權事務委員會」針對《公政公約》第6條生命權提出《第36號一般性意見》後(註九),裁判實務更接續其主旨明確肯認:出於「間接、不確定故意」的行為,與「情節最嚴重罪行」的惡性評價及輕重有別。像近期最高法院109年度台上字第940號刑事判決「林春雄案」即表示(註十):「原判決已說明《公政公約》第6條規定之『情節最重大之罪』,必須嚴格限制其適用且採狹義解釋,僅能限定於極端嚴重且涉及故意殺人之犯罪。被告5人殺人之犯意既均係出於間接、不確定故意,而非程度上更為蓄意、嚴重之直接、確定故意,其惡性評價當非無輕重之別,雖使被害人甲女家屬痛失至親,所受心靈傷痛難以回復,仍與『情節最重大之罪』有間,尚難對林春雄科處死刑」。

也因如此,在本文最一開始提到湯景華案中,最高法院也才會再次以《第36號一般性意見》為基礎,進而廢棄更二審死刑判決,並判決被告無期徒刑定讞:「《公政公約》經立法院通過兩公約施行法後,已具有國內法的效力。依其第6條第2項規定,所犯是最嚴重的罪行,才能科處死刑,已實質限縮《刑法》死刑規定的適用範圍。而依聯合國人權事務委員會在2018年對《公政公約》第6條做出《第36號一般性意見》的拘束力解釋,對應到我國《刑法》架構,所謂最嚴重的罪行是指涉及直接(確定)故意殺人的犯行,間接(不確定)故意殺人則不可以適用死刑」。

或有論者認為,按《第36號一般性意見》中所提到的「intentional killing」(註十一),因國際公約及普通法系國家刑法之「intentional killing」,應係包括特定意圖犯與故意犯,而故意犯又包括直接故意與間接故意,所以此intentional killing內涵應包括我國《刑法》「直接故意」與「間接故意」殺人罪,進而認為最高法院於此有將「intentional」誤認為「直接故意」之可能。

不過,誠如前面提到,若從我國裁判實務就情節最嚴重的罪行,限定於「直接故意殺人的犯行」的見解嬗遞可知,倒也不是說,其中「蓄意」要對應到一般性意見中哪個英文單詞,然後就認定情節重不重大、嚴不嚴重。這樣限定於「直接故意殺人的犯行」的結論,是經過十餘年的解釋演變,基於人權事務委員會及其相關解釋,盡可能地嚴格適用,並採狹義解釋而來。

更何況,人權事務委員會也強調,因為《公政公約》第6條第6項的立場是,廢除死刑這件事,對於尚未完全廢除死刑的締約國,是一條不可逆轉的道路(註十二)。若我國裁判實務再「逆向解釋」成:情節最嚴重犯行的概念範圍包含「間接故意殺人」,這種狀況無疑是擴大死刑的適用範圍,反而有牴觸《公政公約》第6條的目的和宗旨的問題。

附帶一提,我國最高法院就「情節最嚴重之罪行」這個要件,也有進一步作出本土化的闡釋並提供檢視步驟,而不僅限定指涉於直接故意殺人的犯行而已。像是有最高法院判決即認為,並非所有「無理剝奪他人生命」罪名之犯行,都當然構成「情節最嚴重之罪行」,這還要考量到與犯罪行為本身相關的事項,是否已達最嚴重程度。比方說,犯罪行為動機是否具倫理特別可責性,例如嗜血殺人魔、謀財害命、性癮摧花或其他卑鄙動機等,犯罪手段或情節具特別殘暴性、行為結果具嚴重破壞性或危害性等(參考最高法院105年度台上字第984號刑事判決)。

巧合地,最高法院的態度演變,也與人權事務委員會在《第36號一般性意見》中所提到的,「所有涉及適用死刑的案件中,判決法院必須考慮罪犯的個人情況、犯罪的具體情節,包括具體的減刑因素」,具體嚴格解釋的提示趨向一致(註十三)。依此可知,人權公約的解釋和台灣裁判實務的發展,不謀而合。

「情節最嚴重的罪行」不等於必然死刑?

在此仍須提醒的是,在我國的刑事法架構下,犯情節最嚴重之罪行,也不代表就非死刑不可,因為情節最嚴重之罪行只是一種最低度的要求,是一種限制條款而非准許條款,只是得以選擇死刑的「必要條件」而非「充分條件」。

死刑的裁量,還需要通過我國《刑法》量刑規定的檢驗,也就是還必須考量《刑法》第57條(註十四),乃至於實務所發展出來的「改善更生可能性」此一特別迴避死刑事由(過去所講的「教化可能性」)。而在程序上,更應符合《公政公約》所有的保障規定,尤其是第7條的酷刑禁止條款和第14條的公平審判條款;這些條款與《公政公約》第6條相互結合之後,也就成為判處死刑的程序保障(註十五)。

反觀,如果不注意《公政公約》的限制規定,並對量刑作出細緻化的檢視,那麼恐怕連攜子自殺、因長照壓力而殺掉老伴/被照顧者等這類符合「殺人且造成生命喪失」的情況,通通也都會變成情節最嚴重的罪行,而落入判死的結局。

依此可知,《公政公約》非常嚴格限縮解釋所謂「情節最嚴重之罪行」,並盡可能迴避死刑的適用,並透過刑事法上量刑因子的層層篩檢,均有其恤刑、謹慎用刑、減少使用死刑等意義所在。而持符合「情節最嚴重之罪行」就要判死的說法,除了有以人權公約之名、行殺戮之實的「人權自助餐」疑慮外,恐怕也是因不了解整個聯合國人權體系是「反對死刑、限制死刑使用」,且《公政公約》相關規定的嚴格解釋精神所致吧。(本文轉載自法律白話文運動)

林慈偉,台灣廢除死刑推動聯盟法務主任、政治大學法學博士候選人。