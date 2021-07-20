回收場凌晨詭異火警居民嚇壞　「起火點分散」逮怪男：動機不明

▲南投警分局迅速查獲資源回收場縱火嫌犯，依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯／南投報導

南投市集賢路1處資源回收場，日前深夜突然發生火警，險些往民宅方向延燒，消防隊獲報後迅速到場搶救撲滅、未造成人員傷亡，但警方獲悉起火原因不尋常，至現場採證並循線查緝，逮捕縱火嫌犯陳姓男子到案並移送法辦，目前持續深入釐清陳男犯案動機。

南投縣消防局於17日凌晨1時許接獲報案，得知南投市集賢路一處資源回收場門外堆放的雜物不知何故冒出火光，立刻派遣消防車到場救火；該回收場緊鄰一處停車場，對面周邊又有民宅大樓，讓當地居民驚恐不已，所幸火勢迅速被撲滅，無人員受傷或財物毀損，消防隊並無轉通報警方即收隊。

▲南投警分局迅速查獲資源回收場縱火嫌犯，依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過南投警分局於隔天得知該火場起火點分散，認為原因不單純，立即成立專案小組展開調查，並派鑑識人員至現場採證及調閱周邊監視器後，發現1男子涉有重嫌，員警分工過濾影像、訪查周邊居民後，鎖定陳姓男子，經報請南投地檢署指揮，並由端股檢察官張姿倩核發拘票，隨即拘提陳嫌到案。

警方表示，陳男到案後對為何要縱火的原因語焉不詳，將深入調查釐清，並於昨（19）日偵詢完成後移送南投地檢署偵辦；南投警分局長鄭有益呼籲，防疫期間警方仍嚴正執法，維護治安的決心不會受到影響，民眾如有發現可疑人、事、物可立即撥打110報案，與警方合作防制不法事件發生。



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