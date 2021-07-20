　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

回收場凌晨詭異火警居民嚇壞　「起火點分散」逮怪男：動機不明

▲南投警分局迅速查獲資源回收場縱火嫌犯，依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局迅速查獲資源回收場縱火嫌犯，依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投市集賢路1處資源回收場，日前深夜突然發生火警，險些往民宅方向延燒，消防隊獲報後迅速到場搶救撲滅、未造成人員傷亡，但警方獲悉起火原因不尋常，至現場採證並循線查緝，逮捕縱火嫌犯陳姓男子到案並移送法辦，目前持續深入釐清陳男犯案動機。

南投縣消防局於17日凌晨1時許接獲報案，得知南投市集賢路一處資源回收場門外堆放的雜物不知何故冒出火光，立刻派遣消防車到場救火；該回收場緊鄰一處停車場，對面周邊又有民宅大樓，讓當地居民驚恐不已，所幸火勢迅速被撲滅，無人員受傷或財物毀損，消防隊並無轉通報警方即收隊。

▲南投警分局迅速查獲資源回收場縱火嫌犯，依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局迅速查獲資源回收場縱火嫌犯，依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過南投警分局於隔天得知該火場起火點分散，認為原因不單純，立即成立專案小組展開調查，並派鑑識人員至現場採證及調閱周邊監視器後，發現1男子涉有重嫌，員警分工過濾影像、訪查周邊居民後，鎖定陳姓男子，經報請南投地檢署指揮，並由端股檢察官張姿倩核發拘票，隨即拘提陳嫌到案。

警方表示，陳男到案後對為何要縱火的原因語焉不詳，將深入調查釐清，並於昨（19）日偵詢完成後移送南投地檢署偵辦；南投警分局長鄭有益呼籲，防疫期間警方仍嚴正執法，維護治安的決心不會受到影響，民眾如有發現可疑人、事、物可立即撥打110報案，與警方合作防制不法事件發生。
 

►幫助冷氣流通、空間降溫　節能省電

►日月潭驚見「紅色炸彈」！魚虎苗球狂轉　南投啟動「打虎專案」

►獨／南投確診男醫院輕生內幕曝！遭友傳染捲毒品案　情緒失控

►清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

►日月潭九蛙疊像快「滅頂」　步道觀景平台月底新亮相

ET快訊
戴資穎坐經濟艙「總統竟秒道歉」　他1句話解盲！網：戴罪立功
重大研究！美發現「超級抗體」能對抗所有新冠病毒　連SARS也
快訊／選不了接種區域！疫苗預約系統「故障20分鐘」　他崩潰：
烟花午後變中颱！最快「明晨發海警」　暴風圈周五恐觸陸
快訊／韓大咖女星確診新冠肺炎！　密切接觸染疫工作人員
烟花後面「長出第三颱」模式曝！　路徑恐偏南撞進台灣
快訊／「查帕卡」搶先變中颱！最新路徑預測出爐
比奧運「窮到只能一台飛機嗎」！　小小瑜驚曝總教練掛名內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

不想去教召！24歲男喊：我感冒發燒　法官抓包「全是裝的」下場慘爆

網PO「疫苗破壞天然抗體」 　他說好心提醒親友下場慘了

快訊／高雄女疑觸電葉克膜搶命　倒地旁水溝測出175伏特電壓

叔姪專騙美國華裔工程師　老梗「假檢警」套路撈走1700萬

高雄女涉水倒地命危　技師抓漏電！4供電系統暗藏真凶

臉書轉PO「捷運站附近確診者往生」！他被逮喊：路邊攤聽來的

回收場凌晨詭異火警居民嚇壞　「起火點分散」逮怪男：動機不明

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

不想去教召！24歲男喊：我感冒發燒　法官抓包「全是裝的」下場慘爆

網PO「疫苗破壞天然抗體」 　他說好心提醒親友下場慘了

快訊／高雄女疑觸電葉克膜搶命　倒地旁水溝測出175伏特電壓

叔姪專騙美國華裔工程師　老梗「假檢警」套路撈走1700萬

高雄女涉水倒地命危　技師抓漏電！4供電系統暗藏真凶

臉書轉PO「捷運站附近確診者往生」！他被逮喊：路邊攤聽來的

回收場凌晨詭異火警居民嚇壞　「起火點分散」逮怪男：動機不明

吳亦凡登BBC各大外媒！陸網：他是加拿大人非國人

費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「家中1怪癖」：怎毛病那麼多

比賽輸了！賽鴿遭「剪斷羽毛」丟沙灘　救援人痛心：牠們也是生命

「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

爽搭商務艙長官名單曝光　李德維：若非臨時取消恐怕還會加一個唐鳳

蔡英文承諾跳票！　他抓包：商務艙根本不在體育署規劃

國1三義段火燒車！13年轎車爬坡冒煙2人快閃　秒見引擎蓋噴火舌

產油國達成增產協議　美油期貨一度暴跌7.5％！

辦採購案自肥　前台北縣客家局長何培才判刑5年8月定讞

投手大谷前5局飆6K　打者翔平掃二壘安打！天使5局0比0運動家

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女疑觸電畫面曝　葉克膜搶救中

國道5車連環撞！駕駛弟弟身亡

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

上課囂張播A片　海巡爽官狂騷擾學員

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

台中雷擊意外　姐妹花「瞬間被電到」

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

直擊高雄「暴雨吞車」　鹽埕水位達半個輪胎高

39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

更多熱門

相關新聞

連觀音佛祖都敢燒！竹林山觀音寺被縱火險毀

連觀音佛祖都敢燒！竹林山觀音寺被縱火險毀

新北市林口區的竹林山觀音寺，日前晚間遭人丟擲氣油瓶縱火，幸好保全及時發現撲滅火勢，警方獲報展開調查，鎖定一名有毒品前科男子，他到案時表示因為無業加上心情不好才會縱火，警訊後依公共危險罪函送法辦。

蘇友辰／湯景華縱火不判死之抉擇

蘇友辰／湯景華縱火不判死之抉擇

快訊／北市虎林街永春市場攤商遭縱火

快訊／北市虎林街永春市場攤商遭縱火

全國資源回收考核台南市獲金質獎

全國資源回收考核台南市獲金質獎

高雄民宅崩塌奪命！兒心碎喊：媽妳在哪裡

高雄民宅崩塌奪命！兒心碎喊：媽妳在哪裡

關鍵字：

縱火資源回收

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

京站威秀7／20全面關閉消毒！

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面