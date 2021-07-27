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弄丟健保卡好心急　枋寮警找到失主胞弟通知領取

▲枋寮警分局建興派出所副所長林柏明、警員鄭貽尹 將健保卡還給孫姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興派出所副所長林柏明、警員鄭貽尹將健保卡還給孫姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

孫姓男子到枋寮工作，不慎弄丟健保卡，讓他不知如何是好，幸有民眾撿到趕緊送到枋寮警分局，警方前往附近訪查，找到失主的胞弟，讓失主很快領回健保卡。對警方的貼心服務，孫男很感動。

枋寮分局建興派出所副所長林柏明、警員鄭貽尹於日前擔服巡邏勤務，巡查至枋寮鄉中華路時，一熱心村民告知於中華路段拾獲健保卡1張，警方查訪附近人家，很快地聯繫上失主孫先生的胞弟，並請其弟弟代為轉達失主至派出所領取。

孫先生向警方表示，自己是從外地到水底寮附近工作，健保卡對其甚為重要，若找不到實在不知該如何就醫，當發現卡片不見，正愁不知如何是好時，恰好接到弟弟電話向其告知健保卡已由警方通知招領的消息，內心大石頭終於放下，直呼幸好有熱心民眾及警方積極找尋，才能在短時間內聯繫歸還，大讚警察真的是人民保母。

分局長簡彥匡肯定建興所同仁主動於勤務中積極循跡，透過物品所留下的線索，將失物返還焦急的失主手中，不僅深得民眾之肯定，並呼籲證件、信用卡等物品體積不大，常有民眾不慎遺落，收藏時應再三確認，才不致一時疏忽造成不便。

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