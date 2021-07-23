快訊／偷電纜遭私刑夫死妻重傷！9涉案8否認　檢聲押禁見2煞7請回

▲九如鄉大坵村堤防外產業道路案現場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市廖姓夫婦於22日凌晨駕駛自小客車，前往屏東縣九如鄉大坵村行竊養蝦場電纜線被發現，遭打成一死一重傷案，里港警分局循線找到9名關係人到案，今(23)日依過失傷害致死罪嫌移送法辦，其中陳姓男子承認出手教訓他們，8人否認，檢方下午開偵查庭，訊後以陳男及8人中另一李姓男子也涉有重嫌，向法官聲押禁見，其他7人請回。

檢警並在昨天下午對44歲廖姓死者驗傷，從外表無法找到他死亡原因，檢察官率同法醫23日早上進行解剖，送往化驗，以找到死因，釐清責任歸屬，追究刑責。

▲里港警方帶回相關人員訊問 。（圖／民眾提供）

廖姓夫妻昨(22)日凌晨駕車到九如鄉大坵村行竊電纜線被發現，企圖駕車逃跑，被拉下車毆打，兩人手、腳多處骨折，毆打者事後離開現場，事後潘婦打119電話以「發生車禍」向消防局求助，消防人員駕駛救護車趕到發現車外血跡斑斑、有男子倒臥不起，且報案女子雙手、左腳骨折，不像車禍現場，經追問表示遭人毆打，消防人員立即聯絡警方到場處理，而廖男在送醫途中死亡，潘女手、腳骨折，但沒有生命危險。

潘婦向警方表示，案發目擊有7、8人毆打先生，警方找到陳姓養蝦戶共9人到案，其中陳男承認有以木棍毆打廖男，但表示只是想教訓他一下，事後就離開。另8人則否認有出手打，也不知道廖姓夫婦被誰打傷，由於現場沒有監視系統，警方先依過失致死罪嫌將他們移送法辦，持續追查相關跡證，釐清案情。

檢方下午訊後依陳嫌及8人中的另名李姓男子涉有重嫌，將兩人聲押禁見。

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