許智傑拋振興五倍券構想　67%網友支持「振興券加發現金」

▲許智傑建議可以推出「五倍券」或是結合振興券和現金來發放。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

全國疫情三級警戒27日起降為二級，行政院正規畫振興方案，預估最快9月上路。民進黨立委許智傑26日透過臉書發起投票，詢問網友想要「發振興五倍券」或者「振興券加發現金」，結果超過67%網友支持有發現金的選項，另有33%支持五倍券。

對於振興方案模式，許智傑拋出兩建議表示，一是比照去年「振興三倍券」模式，推出兌換倍數更高的「五倍券」，民眾可用兩千元現金兌換1萬元振興券，這種方式無論是紙本、行動支付或綁信用卡，都十分便利，且商家會推出許多優惠活動，達到加乘效果，同時確保每一筆錢都能投入市場，刺激消費。

不過，許智傑也說，發放振興券的方式需較高行政成本，使用及領取方式較現金複雜，而經濟學者較推崇這個方案，可減少市場短時間湧入過多熱錢，避免物價上漲。

許智傑說，第二個建議是「振興券加上發現金」，近來有許多民眾認為，發現金的紓困振興效果最實際，最能解決生活中各種需求，但政府必須確保錢有流入消費市場，他認為或許兩者可以折衷，全民皆領振興券5千元，並在設置一定排富門檻後，發現金5千元，既可用振興券刺激消費市場，也讓民眾可自由運用現金選擇購物或繳納各種費用。

許智傑表示，「振興券加上發現金」模式行政成本較低，且消費範圍最自由，沒有使用時間限制，加上多數國家採行此制度，不過，其中排富門檻爭議多，需花較多時間討論，也有經濟學者認為，會造成市場過多熱錢，甚至造成物價上漲、通貨膨脹等問題。