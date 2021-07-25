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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣指東奧「不是搞正名時候」　許智傑批：悖離民意蹭聲量

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲東京奧運開幕式中華隊進場。（圖／體育署提供）

記者林銘翰／台北報導

2021東京奧運各項賽事如火如荼進行，國民黨主席江啟臣日前表示，中華隊就是中華民國的奧運代表隊，此時此刻不是搞正名運動的時候，民進黨立委許智傑認為，現在是在台灣最好的時機，國民黨卻悖離民意，建議江啟臣跳脫共產黨、深藍國民黨的老路，才會更有機會當選連任。

江啟臣24日表示，副總統賴清德稱呼奧運代表隊為台灣代表隊，但是中華隊就是中華民國的奧運代表隊，2018年的東奧正名公投，當時總統蔡英文及賴清德也沒有公開支持，因此此時此刻不是搞正名運動時候。

對此，許智傑指出，全世界包括日本、南韓、美國等國的媒體，都稱呼我們「台灣」，現在就是最好的時機，但是江啓臣很可惜，明明是國民黨中生代的人物，難道不能聽聽台灣人，尤其是年輕人的心聲嗎？國民黨悖離民意，難道不能跟隨台灣民意一次嗎？

許智傑也提及，國民黨已經有人跳出來，提出反對主席延任的想法，現任江啟臣的壓力一定很大，何況還有國民黨智庫副董事長連勝文、前國民黨主席朱立倫等大咖虎視眈眈。

許智傑認為，江啟臣這樣蹭聲量，應該是想要鞏固深藍基本票，建議江啟臣要跳脫共產黨、深藍國民黨的老路，除了能改造國民黨，也才更有機會當選連任。

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