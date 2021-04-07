「象牙塔的台鐵改革宣言」　游盈隆嘆：蔡政府表現比想像差很多

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者蕭羽耘／台北報導

台鐵408車次太魯閣號2日出軌釀50死，逾200人受傷，身兼民進黨主席的總統蔡英文7日下午，在中常會前表示，首要改革台鐵組織文化的問題，將調整營運模式，解決台鐵龐大財務負擔。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆，沒拿出任何具體改革行動，就是蔡政府處理這件事的態度和表現，如今看來比自己想像的差很多。

針對蔡英文對於太魯閣號意外談話，游盈隆發表三點看法，他首先提出，對一般人而言，這是一篇很抽象冰冷的，象牙塔式的台鐵改革宣言，例如「徹底解決台鐵組織文化問題」，到底指的是什麼？誰來解決、如何解決、何時可以徹底解決？通通都沒答案。

其次，游盈隆提到，蔡總統的宣言，其實在任何時間點發表都可以，不論是2018普悠瑪事件、2021太魯閣號事件或未來任何事故發生時。也就是說缺乏時間脈絡或「去脈絡化」，和太魯閣號重大傷亡事故不必然扯得上關係。

最後，他質疑，若台鐵是造成翻覆意外的唯一原因這樣公平嗎？執政黨、總統府、行政院，以及交通部都沒問題？台鐵當然有該檢討的地方，但完全抹煞台鐵數十年來的貢獻，台鐵員工情何以堪？

游盈隆批評，蔡總統兼黨主席在發生這麼重大傷亡的時刻，既沒拿出任何具體改革行動，也沒任何感動人心的言語，還悍然要大家不必懷疑政府改革的決心，不是強勢過頭了嗎？

游盈隆分享，三天前有一個優秀的年輕學者問，「這次重大事故會對蔡政府民意支持度有大影響嗎？」自己便回答，「需看後續發展」，而「後續發展」就是蔡政府處理這件事的態度和表現，如今看來比想像的還差很多。