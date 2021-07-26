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王毅會見雪蔓！強調「中方3條底線」　台灣議題是重中之重

▲▼王毅會見雪蔓 指台灣議題是美中關係重中之重。（圖／路透社）

▲大陸外交部長王毅（右）及美國常務副國務卿雪蔓（左）。（圖／路透社）

文／中央社

中國國務委員兼外交部長王毅今天聲稱，防止中美關係失控有3條底線，包括不得挑戰中國制度、阻撓中國發展，以及在新疆、香港和台灣議題上「侵犯中國主權」，台灣是重中之重。

王毅今天在天津會見美國國務院常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）時，作上述表示。

央視新聞報導，王毅在會見中就如何有效管控分歧，防止中美關係失控「提出3點要求、明確3條底線」。

王毅說，首先是美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆「中國特色社會主義道路和制度」。他宣稱，中國的道路和制度是「歷史和人民的選擇，事關14億中國人民的長遠福祉和中華民族的前途命運」，是中國「必須堅守的核心利益」。

第二，美國不得試圖阻撓、甚至打斷中國的發展進程。中國人民有權過更美好的生活，中國也有實現現代化的權利，「現代化不是美國的專權，這涉及人類的基本良知和國際公義」。

王毅為此敦促美國盡快取消對中國所有的單邊制裁、高額關稅、長臂管轄和科技封鎖。

第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。「涉疆、涉藏、涉港等問題從來不是什麼人權、民主問題，而是反疆獨、反藏獨、反港獨的大是大非問題」，任何國家都不會允許主權受損害。

▲▼王毅指著記者口罩表示，須等待南韓疫情穩定，才能推動習近平訪韓。（圖／路透社）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

王毅還聲稱，「台灣問題更是重中之重」。兩岸雖「尚未統一」，但「同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變」。若台獨「膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止」。奉勸美國在台灣議題上「務必恪守承諾，慎重行事」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稍早表示，雪蔓會見王毅時，對北京在台灣海峽、網路空間和東海、南海等行徑表示關切。

雪蔓並關切中國對香港的「反民主打壓」、在新疆持續進行「種族滅絕與違反人道罪行」、在西藏人權侵犯作為，以及限制媒體權限與新聞自由等。

雪蔓25至26日訪問中國，她今天上午先和中國外交部副部長謝鋒會談，之後再會見王毅。這是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來，美中外交高層第2次直接接觸。

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