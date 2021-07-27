Delta變異株肆虐全球　美國決定維持現有旅遊禁令

▲白宮發言人莎琪表示，有鑑於Delta變異病毒來勢洶洶，旅遊禁令須維持。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

Delta變異病毒株肆虐全球，白宮發言人莎琪今天宣布，考量Delta變異株威脅，美國決定維持現有旅遊禁令。她強調，禁令不是無限期延長，但何時會鬆綁目前沒有時間表。

莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上表示，美國將維持現有旅遊禁令，理由是具較高傳染性的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株在全球傳播，美國本土病例也在此變異株驅使下升高，尤其在未接種疫苗民眾之間，趨勢看來會持續好幾週。

莎琪舉例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）19日才因為英國確診病例激增，建議美國民眾避免前往，顯示國際疫情仍嚴峻。

有媒體詢問，旅遊禁令是否無限期延長。莎琪表示，沒有什麼事是無限期，美國目標是擊敗病毒，但目前沒有鬆綁時間點，因為這取決於美國在提高國內疫苗接種覆蓋率、將更多疫苗運送至海外及對抗病毒上，能取得多少成功。

為抑制病毒跨境傳播，美國目前對多國實施旅遊禁令，過去14天曾到過中國、印度、伊朗、巴西、英國、歐洲申根區、愛爾蘭及南非的非美國公民，皆禁止入境。從其他國入境的旅客，包括美國公民，則須出示登機前3天內檢驗陰性報告。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）15日訪美期間，曾當面向總統拜登（Joe Biden）表達希望美國解除對歐洲的旅行禁令。歐盟已在6月18日解除對美國的旅行禁令。

美國自1月起加快COVID-19疫苗接種，目前全國接種覆蓋率近5成7，每日新增確診從1月約31萬例的高點一路趨緩，6月多次下探4位數。

不過，近期因疫苗接種速度趨緩，加上Delta變異株成主流，美國確診數又有明顯上升跡象；根據CDC數據，單單在23日就有6萬4317例新增確診，過去7天平均每日確診數為4萬7455例，較前7天平均增加55%。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）25日受訪表示，政府正考慮是否建議完整接種疫苗的民眾再戴上口罩。對此，莎琪指出，CDC是任何公衛建議的最高指引，專家會檢視國內各地數據，若有做出相關評估，他們會遵循專家指引。