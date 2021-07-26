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台南外海人蛇船船長二採陰轉陽　7確診研判都是Delta病毒

▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平外海查獲之屏東籍祥安號漁船涉嫌走私外籍移工，原本6人陽性確診，26日上午傳出船長二採陰轉陽，全船11人7人陽性、4人陰性，且基因定序出來的報告有2人確定是Delta變種病毒，研判其他確診者疑都是Delta病毒。

▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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據了解，海巡署在20日上午9時多，在台南安平台南安平外海30海浬處發現一艘疑似走私的本國籍漁船，船上有2名台灣人、1名印尼人共3名合法船員及6名印尼籍、2名緬甸籍等8名偷渡客，PCR採檢結果，偷渡客有6人陽性，2名是陰性，3名船員陰性，陽性確診者以防疫救護車，以最高等級之防護裝備送醫，住入負壓隔離病房隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。

▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據查，該船是在6月22日從屏東東港出海，7月8日在印尼巴淡島附近海域接駁外籍移工後，企圖偷渡來台，幸好被海巡署在安平外海攔獲。台南市長黃偉哲指出，安平區本國籍漁船外籍人士基因定序，印尼籍案15576、緬甸籍案15580病毒為Delta株，匡列接觸者共16人（海巡人員14位、保清消人員2位）、居家隔離2位、自主健康管理14位，採檢結果該16人報告皆為陰性。該案採檢結果陽性6位（尼4人、緬甸籍2人）、陰性5位(台籍2人、印尼3人)，漁船當日已完成清消。

▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平區本國籍漁船外籍人士基因定序，其中一位台籍船員原採檢結果為陰性，經二採為陽性，黃偉哲市長呼籲落實防疫，踴躍預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，26日上午接獲通報，該漁船台籍船長採檢結果原為陰性，經再次採檢陰轉為陽性，基因定序很大的可能是Delta病毒，由於印尼與緬甸兩國目前都是Delta流行地區，除了25日公布的兩人驗出為Delta之外，另外4人病毒基因無法定序，但研判疑都是Delta病毒。

▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲屏東籍漁船涉嫌走私外籍移工案，26日再傳船長陰轉陽，該船11人高達7人確診，且疑全部都是Delta病毒，幸好阻絕於海外，不然後果不堪設想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力推「防疫安心標章認證」，一起推動旅宿業附屬餐飲安心內用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，台籍船長採檢結果原為陰性，經再次採檢轉為陽性，基因定序很大的可能是Delta病毒。因為這些非法外籍移工都幾乎是Delta病毒，漁船載一下就染病，所以Delta病毒不容小覷。幸好阻絕病毒於海外，相關人員已以高規格防疫措施處理，尚無傳播風險。

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