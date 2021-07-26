台南安平外海人蛇船船員陰轉陽　黃偉哲：27日降級後仍須做好防疫措施

▲台南安平區本國籍漁船外籍人士基因定序，其中一位台籍船員原採檢結果為陰性，經二採為陽性，黃偉哲市長呼籲落實防疫，踴躍預約打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增10例本土個案，台南無新增本土確診病例，台南安平區本國籍漁船外籍人士基因定序，其中一位台籍船員原採檢結果為陰性，經二採為陽性（案15688），目前採檢結果，陽性7位、陰性4位，印尼籍案15576、緬甸籍案15580病毒為Dela，目前沒有傳播風險。

台南市長黃偉哲指出，台南安平區本國籍漁船外籍人士基因定序，其中一位台籍船員原採檢結果為陰性，經二採為陽性（案15688），目前採檢結果：陽性7位（台灣籍1人、印尼籍4人、緬甸籍2人），陰性4位，印尼籍案15576、緬甸籍案15580病毒為Dela，匡列接觸者共16人（海巡人員14位、環保清消人員2人，其中居家離2位、自主健康管理14位，採檢結果16人報告皆為陰性）。

黃偉哲市長指出，台籍船長採檢結果原為陰性，經再次採檢轉為陽性，基因定序很大的可能是Delta病毒。因為這些非法外籍移工都是Delta病毒，這樣載一下他們就染病了，所以Delta病毒不容小覷。

衛生局長許以霖指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，台南市共施打470117劑次，疫苗劑次涵蓋率25.1％。COVID-19公費疫苗接種平台自7月16日開始至7月25日共120679人接種AZ疫苗。

統計至7月25日台南市65歲以上長者接種率67.1％；50至64歲接種率29.9％；50歲以上接種率45.5％；18至49歲接種率15％；18歲以上接種率29.3％。



另，疫情警戒標準將於27日調降至第二級，黃偉哲市長呼籲市民除飲食外，外出仍要全程佩戴口罩；確實執行實聯制登記措施、保持社交距離，並遵守室內50人、室外100人的集會活動人數上限。

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