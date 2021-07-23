桃園開放內用！新北人「跨過去」就能聚餐　網嚇：林口只隔一座橋

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雙北稍早先後宣布餐飲業不開放內用，而緊鄰新北市的桃園市則決定「按照中央的7/27防疫指引」，也就是確定開放內用。消息曝光後，讓不少在地人相當緊張，其中還有網友說，雙北人真的高機率會到桃園吃飯，像是「林口、龜山差一個橋的距離！」

桃園市長鄭文燦稍早被問及是否會跟進雙北不開放餐廳內用，表示「原則按照中央的7/27防疫指引，有些地方可能會微調，各部分檢討過後，制定桃園規範宣布，中央宣布針對餐飲內用，賣場、超市等等，有完整規範，我會請經發局做好研究，制定桃園的規範，原則上以中央二級管制為基準。」

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▲▼在地人傻眼。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

按照中央防疫指引的言下之意就是桃園將會開放內用，因此消息曝光後，也引發熱議。一派網友支持鄭文燦，直呼「還是很嚴的，有降載人數，所以限制很多」、「刷一排愛心」。不過多數網友都表示，「雙北沒清零前，還是別開放內用吧」、「桃園每天都還是零星案件在爆發」、「看來大家都往桃園跑了」、「桃園縣市確診不在少數，開放餐廳內用安全堪憂」、「燦燦你太讓我失望了」。

此外，也有網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下表示，新北市和桃園市緊鄰，像是林口跟龜山就很靠近，其他縣市的民眾跑去桃園內用真的不是不可能，「住在林口的朋友如果要內用，可以跨過高速公路去龜山聚餐囉」、「所以林口的人可以過去龜山用餐」、「三峽、鶯歌、林口的朋友，該衝一波了吧」、「然後雙北人就跑去桃園吃，林口龜山差一個橋的距離」、「新莊、迴龍更可怕，連橋都不用跨過去」。