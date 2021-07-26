吳佳穎紅到大陸！「射擊帥又甜」狂吸百萬觀看　陸網友：真的愛了

▲陸網友狂刷彈幕。（圖／翻攝自biibii網站）

記者周亭瑋／綜合報導

射擊好手「證件妹」吳佳穎，25日在女子10公尺空氣手槍資格賽中，射出573分名列第14，未能殺入前8強；不過，長相甜美的她卻紅到大陸，2分多鐘短片觀看數破百萬，許多網友驚呼，「很漂亮欸」、「愛了愛了」。

吳佳穎雖與8強無緣，但水汪汪大眼與甜美臉蛋擄獲大票網友的芳心，看到她一系列射擊的專注神態，還有可愛的日常照片，PTT鄉民狂留言洗版，大讚「證件妹我愛妳」、「心被射中了」、「影片比照片更正」、「運動員怎麼都長那麼好看阿」、「很漂亮耶！喜歡她」、「真的超像鄧惠文」。

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▲▼吳佳穎又帥又甜美。（圖／翻攝自吳佳穎FB，下同）

不僅如此，證件妹也紅到大陸，她的採訪片段被轉發到B站（嗶哩嗶哩彈幕網），觀看數已破106萬，大批老司機高喊，「祖國統一刻不容緩」、「好美好可愛」、「給老子回歸」、「奧運是放下爭端的和平活動」、「姐姐真的好看」。

回顧吳佳穎戰績，她曾於2014年仁川亞運女團奪金、射擊世錦賽獲銅；然而，卻在2016年里約奧運大失常，女子10公尺空氣手槍賽事中，繳出第19名成績單，而與決賽無緣的她更不禁淚灑賽場。

後來經過4年調整，吳佳穎在世界盃新德里站鍍銀，成為我國在東奧射擊項目中，第2位獲得參賽資格的選手，並於25日出戰10公尺空氣手槍項目，在資格賽6輪射出94、93、97、96、95、98分，總分573分，排在第14名。